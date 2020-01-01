Paperclip AI (PAPERCLIPS) טוקנומיקה

Paperclip AI (PAPERCLIPS) טוקנומיקה

גלה תובנות מרכזיות לגבי Paperclip AI (PAPERCLIPS), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת.
Paperclip AI (PAPERCLIPS) מידע

@Paperclip_AI is a project at the intersection of AI, VR, and gaming, inspired by Nick Bostrom’s “Paperclip Maximization” theory. The project’s mission is to explore AI alignment and gamification using multi-agent systems.

Core Features & Purpose:

ClipTronAI (BETA): A central orchestrator AI designed to personalize interactions, evolving through user engagement and feedback. It powers both in-game agents and social media interactions.

Infiniverse Integration: A social VR world (built by our partner studio FTL) that brings our seven AI agents to life as interactive characters, enhancing user experiences in a dynamic, virtual environment.

Gamified Engagement: Through the Paperclip Factory website, users compete to produce paperclips, contributing to the AI’s evolving ecosystem. Progress unlocks rewards and deeper engagement.

$PAPERCLIPS is A community-driven token with long-term development secured by transparent and sustainable tokenomics.

More informations on this thread https://x.com/Paperclip_AI/status/1872014712189473156

אתר רשמי:
https://paperclipfactory.org/
מסמך לבן:
https://paperclip-ai.gitbook.io/paperclipai

Paperclip AI (PAPERCLIPS) טוקנומיקה & ניתוח מחיר

חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור Paperclip AI (PAPERCLIPS), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף.

שווי שוק:
$ 23.61K
$ 23.61K$ 23.61K
ההיצע הכולל:
$ 952.04M
$ 952.04M$ 952.04M
אספקה במחזור:
$ 849.97M
$ 849.97M$ 849.97M
FDV (שווי מדולל מלא): $ 26.44K
$ 26.44K
$ 26.44K$ 26.44K
שיא כל הזמנים:
$ 0.0065141
$ 0.0065141$ 0.0065141
שפל כל הזמנים: $ 0
$ 0
$ 0$ 0
מחיר נוכחי: $ 0
$ 0
$ 0$ 0

Paperclip AI (PAPERCLIPS) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש

הבנת הטוקנומיקה של Paperclip AI (PAPERCLIPS) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו.

מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים:

ההיצע הכולל:

המספר המקסימלי של PAPERCLIPS אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם.

אספקה במחזור:

מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות.

ההיצע המקסימלי:

המקסימום הקבוע של כמות PAPERCLIPSהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול.

FDV (שווי מדולל מלא):

מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור.

שיעור האינפלציה:

משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך.

למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים?

היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר.

היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך.

הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית.

FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר.

עכשיו כשאתם מבינים את PAPERCLIPSטוקניומיקה, חקרו אתPAPERCLIPSהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

PAPERCLIPS חיזוי מחיר

רוצה לדעת לאן PAPERCLIPS עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו PAPERCLIPS משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית.

כתב ויתור

נתוני הטוקנומיקה בעמוד זה מגיעים ממקורות צד שלישי. MEXC אינה מתחייבת לדיוק הנתונים. אנא ערוך מחקר מעמיק לפני ההשקעה.