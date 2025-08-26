עוד על PAPERCLIPS

Paperclip AI סֵמֶל

Paperclip AI מחיר (PAPERCLIPS)

לא רשום

1 PAPERCLIPS ל USDמחיר חי:

--
----
-25.70%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע. גלו אסימונים נוספים הרשומים בשוק הספוט של MEXC!
USD
Paperclip AI (PAPERCLIPS) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 15:11:48 (UTC+8)

Paperclip AI (PAPERCLIPS) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.0065141
$ 0.0065141$ 0.0065141

$ 0
$ 0$ 0

-0.64%

-25.75%

-17.95%

-17.95%

Paperclip AI (PAPERCLIPS) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, PAPERCLIPS נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. PAPERCLIPSהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.0065141, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, PAPERCLIPS השתנה ב -0.64% במהלך השעה האחרונה, -25.75% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-17.95% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Paperclip AI (PAPERCLIPS) מידע שוק

$ 22.08K
$ 22.08K$ 22.08K

--
----

$ 24.74K
$ 24.74K$ 24.74K

849.97M
849.97M 849.97M

952,040,863.309889
952,040,863.309889 952,040,863.309889

שווי השוק הנוכחי של Paperclip AI הוא $ 22.08K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של PAPERCLIPS הוא 849.97M, עם היצע כולל של 952040863.309889. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 24.74K.

Paperclip AI (PAPERCLIPS) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Paperclip AIל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלPaperclip AI ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלPaperclip AI ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Paperclip AIל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0-25.75%
30 ימים$ 0+0.20%
60 ימים$ 0+31.80%
90 ימים$ 0--

מה זהPaperclip AI (PAPERCLIPS)

@Paperclip_AI is a project at the intersection of AI, VR, and gaming, inspired by Nick Bostrom’s “Paperclip Maximization” theory. The project’s mission is to explore AI alignment and gamification using multi-agent systems. Core Features & Purpose: ClipTronAI (BETA): A central orchestrator AI designed to personalize interactions, evolving through user engagement and feedback. It powers both in-game agents and social media interactions. Infiniverse Integration: A social VR world (built by our partner studio FTL) that brings our seven AI agents to life as interactive characters, enhancing user experiences in a dynamic, virtual environment. Gamified Engagement: Through the Paperclip Factory website, users compete to produce paperclips, contributing to the AI’s evolving ecosystem. Progress unlocks rewards and deeper engagement. $PAPERCLIPS is A community-driven token with long-term development secured by transparent and sustainable tokenomics. More informations on this thread https://x.com/Paperclip_AI/status/1872014712189473156

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

Paperclip AI (PAPERCLIPS) משאב

נייר לבן
האתר הרשמי

Paperclip AIתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Paperclip AI (PAPERCLIPS) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Paperclip AI (PAPERCLIPS) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Paperclip AI.

בדוק את Paperclip AI תחזית המחיר עכשיו‏!

PAPERCLIPS למטבעות מקומיים

Paperclip AI (PAPERCLIPS) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Paperclip AI (PAPERCLIPS) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על PAPERCLIPS הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Paperclip AI (PAPERCLIPS)

כמה שווה Paperclip AI (PAPERCLIPS) היום?
החי PAPERCLIPSהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי PAPERCLIPS ל USD?
המחיר הנוכחי של PAPERCLIPS ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Paperclip AI?
שווי השוק של PAPERCLIPS הוא $ 22.08K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של PAPERCLIPS?
ההיצע במחזור של PAPERCLIPS הוא 849.97M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של PAPERCLIPS?
‏‏PAPERCLIPS השיג מחיר שיא (ATH) של 0.0065141 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של PAPERCLIPS?
PAPERCLIPS ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של PAPERCLIPS?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור PAPERCLIPS הוא -- USD.
האם PAPERCLIPS יעלה השנה?
PAPERCLIPS ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את PAPERCLIPS תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 15:11:48 (UTC+8)

