Nest Basis Vault (NBASIS) טוקנומיקה
Nest Basis Vault (NBASIS) מידע
Nest's mission is to build a global, permissionless, onchain economy where anyone can earn from real world yields. Nest is the flagship staking protocol of the Plume RWAfi ecosystem, with a permissionless product that enables anyone to earn institutional-grade APYs from real world assets.
Through Nest, fund managers and asset issuers can create new financial instruments by curating vaults. Each vault contains various streams of yield derived from onchain and offchain real world assets. Users can enter and exit each vault, managing and trading their ERC-20 vault tokens permissionlessly, and independently of the underlying streams of yield.
nBASIS is a delta-neutral capital preservation strategy composed of basis trading by Superstate and Midas.
Nest Basis Vault (NBASIS) טוקנומיקה & ניתוח מחיר
חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור Nest Basis Vault (NBASIS), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף.
Nest Basis Vault (NBASIS) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש
הבנת הטוקנומיקה של Nest Basis Vault (NBASIS) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו.
מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים:
ההיצע הכולל:
המספר המקסימלי של NBASIS אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם.
אספקה במחזור:
מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות.
ההיצע המקסימלי:
המקסימום הקבוע של כמות NBASISהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול.
FDV (שווי מדולל מלא):
מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור.
שיעור האינפלציה:
משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך.
למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים?
היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר.
היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך.
הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית.
FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר.
עכשיו כשאתם מבינים את NBASISטוקניומיקה, חקרו אתNBASISהמחיר בזמן אמת של אסימונים!
NBASIS חיזוי מחיר
רוצה לדעת לאן NBASIS עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו NBASIS משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית.
למה צריך לבחור ב־MEXC?
MEXC היא אחת מבורסות הקריפטו המובילות בעולם, אותה סומכים מיליוני משתמשים ברחבי העולם. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC היא הדרך הקלה ביותר שלך לעולם הקריפטו.
כתב ויתור
נתוני הטוקנומיקה בעמוד זה מגיעים ממקורות צד שלישי. MEXC אינה מתחייבת לדיוק הנתונים. אנא ערוך מחקר מעמיק לפני ההשקעה.