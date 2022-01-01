Helder (HLDR) טוקנומיקה
Helder is a next-generation staking and compounding protocol designed to provide secure, sustainable, and automated passive income. Unlike traditional DeFi staking platforms that rely on unsustainable high APYs, Helder ensures long-term profitability through a fixed APY model, automated reward distribution, and a deflationary token mechanism. Built with anti-rug-pull protections, fully verified & audited smart contracts, and a doxxed team. helder prioritizes investor security and transparency. The ecosystem extends beyond staking, incorporating multi-chain expansion, and SaaS products to drive real-world utility. With hYBRID staking, compounding rewards every second, and instant withdrawals at Live market prices. helder redefines how investors generate wealth in DeFi.
מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים:
ההיצע הכולל:
המספר המקסימלי של HLDR אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם.
אספקה במחזור:
מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות.
ההיצע המקסימלי:
המקסימום הקבוע של כמות HLDRהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול.
FDV (שווי מדולל מלא):
מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור.
שיעור האינפלציה:
משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך.
למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים?
היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר.
היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך.
הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית.
FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר.
