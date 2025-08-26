Helder (HLDR) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.151613 $ 0.151613 $ 0.151613 24 שעות נמוך $ 0.157787 $ 0.157787 $ 0.157787 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.151613$ 0.151613 $ 0.151613 גבוה 24 שעות $ 0.157787$ 0.157787 $ 0.157787 שיא כל הזמנים $ 0.157787$ 0.157787 $ 0.157787 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.01% שינוי מחיר (1D) +3.15% שינוי מחיר (7D) +5.09% שינוי מחיר (7D) +5.09%

Helder (HLDR) המחיר בזמן אמת של הוא $0.157032. במהלך 24 השעות האחרונות, HLDR נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.151613 לבין שיא של $ 0.157787, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. HLDRהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.157787, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, HLDR השתנה ב +0.01% במהלך השעה האחרונה, +3.15% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+5.09% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Helder (HLDR) מידע שוק

שווי שוק $ 68.34M$ 68.34M $ 68.34M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 68.34M$ 68.34M $ 68.34M אספקת מחזור 435.21M 435.21M 435.21M אספקה כוללת 435,212,774.8344568 435,212,774.8344568 435,212,774.8344568

שווי השוק הנוכחי של Helder הוא $ 68.34M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של HLDR הוא 435.21M, עם היצע כולל של 435212774.8344568. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 68.34M.