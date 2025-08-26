עוד על HLDR

Helder סֵמֶל

Helder מחיר (HLDR)

לא רשום

1 HLDR ל USDמחיר חי:

$0.157032
$0.157032
+3.10%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע. גלו אסימונים נוספים הרשומים בשוק הספוט של MEXC!
USD
Helder (HLDR) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 05:20:34 (UTC+8)

Helder (HLDR) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.151613
$ 0.151613
24 שעות נמוך
$ 0.157787
$ 0.157787
גבוה 24 שעות

$ 0.151613
$ 0.151613

$ 0.157787
$ 0.157787

$ 0.157787
$ 0.157787

$ 0
$ 0

+0.01%

+3.15%

+5.09%

+5.09%

Helder (HLDR) המחיר בזמן אמת של הוא $0.157032. במהלך 24 השעות האחרונות, HLDR נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.151613 לבין שיא של $ 0.157787, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. HLDRהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.157787, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, HLDR השתנה ב +0.01% במהלך השעה האחרונה, +3.15% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+5.09% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Helder (HLDR) מידע שוק

$ 68.34M
$ 68.34M

--
----

$ 68.34M
$ 68.34M

435.21M
435.21M

435,212,774.8344568
435,212,774.8344568

שווי השוק הנוכחי של Helder הוא $ 68.34M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של HLDR הוא 435.21M, עם היצע כולל של 435212774.8344568. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 68.34M.

Helder (HLDR) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Helderל USDהיה $ +0.00480022.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלHelder ל USDהיה . $ +1,902.3956672259.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלHelder ל USDהיה $ +0.0768770099.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Helderל USDהיה $ +0.08298384964941074.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ +0.00480022+3.15%
30 ימים$ +1,902.3956672259+1,211,470.06%
60 ימים$ +0.0768770099+48.96%
90 ימים$ +0.08298384964941074+112.07%

מה זהHelder (HLDR)

Helder is a next-generation staking and compounding protocol designed to provide secure, sustainable, and automated passive income. Unlike traditional DeFi staking platforms that rely on unsustainable high APYs, Helder ensures long-term profitability through a fixed APY model, automated reward distribution, and a deflationary token mechanism. Built with anti-rug-pull protections, fully verified & audited smart contracts, and a doxxed team. helder prioritizes investor security and transparency. The ecosystem extends beyond staking, incorporating multi-chain expansion, and SaaS products to drive real-world utility. With hYBRID staking, compounding rewards every second, and instant withdrawals at Live market prices. helder redefines how investors generate wealth in DeFi.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

Helderתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Helder (HLDR) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Helder (HLDR) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Helder.

בדוק את Helder תחזית המחיר עכשיו‏!

HLDR למטבעות מקומיים

Helder (HLDR) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Helder (HLDR) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על HLDR הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Helder (HLDR)

כמה שווה Helder (HLDR) היום?
החי HLDRהמחיר ב USD הוא 0.157032 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי HLDR ל USD?
המחיר הנוכחי של HLDR ל USD הוא $ 0.157032. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Helder?
שווי השוק של HLDR הוא $ 68.34M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של HLDR?
ההיצע במחזור של HLDR הוא 435.21M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של HLDR?
‏‏HLDR השיג מחיר שיא (ATH) של 0.157787 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של HLDR?
HLDR ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של HLDR?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור HLDR הוא -- USD.
האם HLDR יעלה השנה?
HLDR ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את HLDR תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 05:20:34 (UTC+8)

