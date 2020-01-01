Department Of Propaganda Everywhere (DOPE) טוקנומיקה
$Dope is a decentralized Ethereum-based token with no intrinsic value, no guarantees of financial return, and no official team or roadmap. This token is purely experimental and for entertainment purposes only. Cryptocurrency investments are highly volatile and involve significant risks. Always do your own research before buying, selling, or holding $Dope. By participating, you acknowledge and accept all risks, including potential loss of funds. The creators, developers, and contributors bear no responsibility for any financial losses or decisions made. Trade responsibly and stay Dope.
חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור Department Of Propaganda Everywhere (DOPE), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף.
Department Of Propaganda Everywhere (DOPE) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש
הבנת הטוקנומיקה של Department Of Propaganda Everywhere (DOPE) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו.
מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים:
ההיצע הכולל:
המספר המקסימלי של DOPE אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם.
אספקה במחזור:
מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות.
ההיצע המקסימלי:
המקסימום הקבוע של כמות DOPEהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול.
FDV (שווי מדולל מלא):
מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור.
שיעור האינפלציה:
משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך.
למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים?
היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר.
היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך.
הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית.
FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר.
עכשיו כשאתם מבינים את DOPEטוקניומיקה, חקרו אתDOPEהמחיר בזמן אמת של אסימונים!
