Department Of Propaganda Everywhere (DOPE) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0$ 0 $ 0 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.58% שינוי מחיר (1D) -7.41% שינוי מחיר (7D) +13.57% שינוי מחיר (7D) +13.57%

Department Of Propaganda Everywhere (DOPE) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, DOPE נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. DOPEהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, DOPE השתנה ב +0.58% במהלך השעה האחרונה, -7.41% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+13.57% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Department Of Propaganda Everywhere (DOPE) מידע שוק

שווי שוק $ 78.85K$ 78.85K $ 78.85K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 78.85K$ 78.85K $ 78.85K אספקת מחזור 411.76B 411.76B 411.76B אספקה כוללת 411,758,139,260.959 411,758,139,260.959 411,758,139,260.959

שווי השוק הנוכחי של Department Of Propaganda Everywhere הוא $ 78.85K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של DOPE הוא 411.76B, עם היצע כולל של 411758139260.959. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 78.85K.