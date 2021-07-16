Cosanta (COSA) טוקנומיקה
Cosanta (COSA) מידע
What is the project about? Cosanta is B2B solutions. Our goal to using the Cosanta Masternodes as Software-defined networking (SDN). This technology will provide good quality of service and it will be Hight Availability (HA), flexible and DDoS resistant network.
What makes your project unique? Our Project was launched without any pre-mine and all cons were mined by community and we did fork from original Dash but we did PoS on this great project
History of your project. Cosanta was launched 16th Jul 2021 13:32:00 by using original Dash code and we changed X11 algo to Cosa (X23) for preventing ASICS or GPUs and year ago we did start hybrid mining PoW + PoS and right now we're improving our project
What’s next for your project? Right now we're working on mobile app for Cosanta coins
What can your token be used for? We've wrapped COSA token on Binance Smart chain 0x499954F9C977B74a48D4BB14BA9904bEA6CB7B01 for PancakeSwap and using WEB3 too
Cosanta (COSA) טוקנומיקה & ניתוח מחיר
חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור Cosanta (COSA), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף.
Cosanta (COSA) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש
הבנת הטוקנומיקה של Cosanta (COSA) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו.
מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים:
ההיצע הכולל:
המספר המקסימלי של COSA אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם.
אספקה במחזור:
מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות.
ההיצע המקסימלי:
המקסימום הקבוע של כמות COSAהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול.
FDV (שווי מדולל מלא):
מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור.
שיעור האינפלציה:
משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך.
למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים?
היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר.
היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך.
הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית.
FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר.
עכשיו כשאתם מבינים את COSAטוקניומיקה, חקרו אתCOSAהמחיר בזמן אמת של אסימונים!
