Cosanta (COSA) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 2.15 $ 2.15 $ 2.15 24 שעות נמוך $ 2.38 $ 2.38 $ 2.38 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 2.15$ 2.15 $ 2.15 גבוה 24 שעות $ 2.38$ 2.38 $ 2.38 שיא כל הזמנים $ 11.71$ 11.71 $ 11.71 המחיר הנמוך ביותר $ 0.19178$ 0.19178 $ 0.19178 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.51% שינוי מחיר (1D) -8.65% שינוי מחיר (7D) -17.10% שינוי מחיר (7D) -17.10%

Cosanta (COSA) המחיר בזמן אמת של הוא $2.16. במהלך 24 השעות האחרונות, COSA נסחר בטווח שבין שפל של $ 2.15 לבין שיא של $ 2.38, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. COSAהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 11.71, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.19178.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, COSA השתנה ב +0.51% במהלך השעה האחרונה, -8.65% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-17.10% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Cosanta (COSA) מידע שוק

שווי שוק $ 759.36K$ 759.36K $ 759.36K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 759.36K$ 759.36K $ 759.36K אספקת מחזור 351.39K 351.39K 351.39K אספקה כוללת 351,391.34999999 351,391.34999999 351,391.34999999

שווי השוק הנוכחי של Cosanta הוא $ 759.36K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של COSA הוא 351.39K, עם היצע כולל של 351391.34999999. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 759.36K.