cgETH Hashkey Cloud (CGETH.HASHKEY) טוקנומיקה

גלה תובנות מרכזיות לגבי cgETH Hashkey Cloud (CGETH.HASHKEY), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת.
USD

cgETH Hashkey Cloud (CGETH.HASHKEY) מידע

Cygnus is the first modular real yield layer. As the end game of real yield, it combines non-EVM systems such as TON with EVM ecosystem. Its yield-bearing Liquidity Validation System provide services for any system that requires its own distributed validation semantics for verification. Users can participate in ecological liquidity security protection while automatically enjoying staking yield, LVS fees and other systems' incentives.

אתר רשמי:
https://www.cygnus.finance/
מסמך לבן:
https://wiki.cygnus.finance/whitepaper

cgETH Hashkey Cloud (CGETH.HASHKEY) טוקנומיקה & ניתוח מחיר

חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור cgETH Hashkey Cloud (CGETH.HASHKEY), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף.

שווי שוק:
$ 871.59M
ההיצע הכולל:
$ 199.93K
אספקה במחזור:
$ 199.93K
FDV (שווי מדולל מלא):
$ 871.59M
שיא כל הזמנים:
$ 4,746.13
שפל כל הזמנים:
$ 1,430.7
מחיר נוכחי:
$ 4,359.52
cgETH Hashkey Cloud (CGETH.HASHKEY) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש

הבנת הטוקנומיקה של cgETH Hashkey Cloud (CGETH.HASHKEY) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו.

מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים:

ההיצע הכולל:

המספר המקסימלי של CGETH.HASHKEY אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם.

אספקה במחזור:

מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות.

ההיצע המקסימלי:

המקסימום הקבוע של כמות CGETH.HASHKEYהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול.

FDV (שווי מדולל מלא):

מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור.

שיעור האינפלציה:

משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך.

למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים?

היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר.

היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך.

הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית.

FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר.

עכשיו כשאתם מבינים את CGETH.HASHKEYטוקניומיקה, חקרו אתCGETH.HASHKEYהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

CGETH.HASHKEY חיזוי מחיר

רוצה לדעת לאן CGETH.HASHKEY עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו CGETH.HASHKEY משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית.

למה צריך לבחור ב־MEXC?

כתב ויתור

נתוני הטוקנומיקה בעמוד זה מגיעים ממקורות צד שלישי. MEXC אינה מתחייבת לדיוק הנתונים. אנא ערוך מחקר מעמיק לפני ההשקעה.