cgETH Hashkey Cloud (CGETH.HASHKEY) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 4,308.48 $ 4,308.48 $ 4,308.48 24 שעות נמוך $ 4,637.97 $ 4,637.97 $ 4,637.97 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 4,308.48$ 4,308.48 $ 4,308.48 גבוה 24 שעות $ 4,637.97$ 4,637.97 $ 4,637.97 שיא כל הזמנים $ 4,746.13$ 4,746.13 $ 4,746.13 המחיר הנמוך ביותר $ 1,430.7$ 1,430.7 $ 1,430.7 שינוי מחיר (שעה אחת) -4.16% שינוי מחיר (1D) -6.91% שינוי מחיר (7D) +2.39% שינוי מחיר (7D) +2.39%

cgETH Hashkey Cloud (CGETH.HASHKEY) המחיר בזמן אמת של הוא $4,308.48. במהלך 24 השעות האחרונות, CGETH.HASHKEY נסחר בטווח שבין שפל של $ 4,308.48 לבין שיא של $ 4,637.97, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. CGETH.HASHKEYהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 4,746.13, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 1,430.7.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, CGETH.HASHKEY השתנה ב -4.16% במהלך השעה האחרונה, -6.91% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+2.39% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

cgETH Hashkey Cloud (CGETH.HASHKEY) מידע שוק

שווי שוק $ 861.39M$ 861.39M $ 861.39M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 861.39M$ 861.39M $ 861.39M אספקת מחזור 199.93K 199.93K 199.93K אספקה כוללת 199,929.02 199,929.02 199,929.02

שווי השוק הנוכחי של cgETH Hashkey Cloud הוא $ 861.39M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של CGETH.HASHKEY הוא 199.93K, עם היצע כולל של 199929.02. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 861.39M.