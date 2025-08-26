עוד על CGETH.HASHKEY

cgETH Hashkey Cloud סֵמֶל

cgETH Hashkey Cloud מחיר (CGETH.HASHKEY)

לא רשום

1 CGETH.HASHKEY ל USDמחיר חי:

$4,308.48
$4,308.48$4,308.48
-6.90%1D
USD
cgETH Hashkey Cloud (CGETH.HASHKEY) טבלת מחירים חיה
cgETH Hashkey Cloud (CGETH.HASHKEY) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 4,308.48
$ 4,308.48$ 4,308.48
24 שעות נמוך
$ 4,637.97
$ 4,637.97$ 4,637.97
גבוה 24 שעות

$ 4,308.48
$ 4,308.48$ 4,308.48

$ 4,637.97
$ 4,637.97$ 4,637.97

$ 4,746.13
$ 4,746.13$ 4,746.13

$ 1,430.7
$ 1,430.7$ 1,430.7

-4.16%

-6.91%

+2.39%

+2.39%

cgETH Hashkey Cloud (CGETH.HASHKEY) המחיר בזמן אמת של הוא $4,308.48. במהלך 24 השעות האחרונות, CGETH.HASHKEY נסחר בטווח שבין שפל של $ 4,308.48 לבין שיא של $ 4,637.97, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. CGETH.HASHKEYהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 4,746.13, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 1,430.7.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, CGETH.HASHKEY השתנה ב -4.16% במהלך השעה האחרונה, -6.91% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+2.39% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

cgETH Hashkey Cloud (CGETH.HASHKEY) מידע שוק

$ 861.39M
$ 861.39M$ 861.39M

--
----

$ 861.39M
$ 861.39M$ 861.39M

199.93K
199.93K 199.93K

199,929.02
199,929.02 199,929.02

שווי השוק הנוכחי של cgETH Hashkey Cloud הוא $ 861.39M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של CGETH.HASHKEY הוא 199.93K, עם היצע כולל של 199929.02. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 861.39M.

cgETH Hashkey Cloud (CGETH.HASHKEY) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של cgETH Hashkey Cloudל USDהיה $ -320.113615108212.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלcgETH Hashkey Cloud ל USDהיה . $ +416.8027860480.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלcgETH Hashkey Cloud ל USDהיה $ +2,998.7124203520.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של cgETH Hashkey Cloudל USDהיה $ +1,547.9731804929006.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -320.113615108212-6.91%
30 ימים$ +416.8027860480+9.67%
60 ימים$ +2,998.7124203520+69.60%
90 ימים$ +1,547.9731804929006+56.08%

מה זהcgETH Hashkey Cloud (CGETH.HASHKEY)

Cygnus is the first modular real yield layer. As the end game of real yield, it combines non-EVM systems such as TON with EVM ecosystem. Its yield-bearing Liquidity Validation System provide services for any system that requires its own distributed validation semantics for verification. Users can participate in ecological liquidity security protection while automatically enjoying staking yield, LVS fees and other systems' incentives.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

cgETH Hashkey Cloud (CGETH.HASHKEY) משאב

נייר לבן
האתר הרשמי

cgETH Hashkey Cloudתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה cgETH Hashkey Cloud (CGETH.HASHKEY) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות cgETH Hashkey Cloud (CGETH.HASHKEY) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור cgETH Hashkey Cloud.

בדוק את cgETH Hashkey Cloud תחזית המחיר עכשיו‏!

CGETH.HASHKEY למטבעות מקומיים

cgETH Hashkey Cloud (CGETH.HASHKEY) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של cgETH Hashkey Cloud (CGETH.HASHKEY) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על CGETH.HASHKEY הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על cgETH Hashkey Cloud (CGETH.HASHKEY)

כמה שווה cgETH Hashkey Cloud (CGETH.HASHKEY) היום?
החי CGETH.HASHKEYהמחיר ב USD הוא 4,308.48 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי CGETH.HASHKEY ל USD?
המחיר הנוכחי של CGETH.HASHKEY ל USD הוא $ 4,308.48. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של cgETH Hashkey Cloud?
שווי השוק של CGETH.HASHKEY הוא $ 861.39M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של CGETH.HASHKEY?
ההיצע במחזור של CGETH.HASHKEY הוא 199.93K USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של CGETH.HASHKEY?
‏‏CGETH.HASHKEY השיג מחיר שיא (ATH) של 4,746.13 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של CGETH.HASHKEY?
CGETH.HASHKEY ‏‏רשם מחירATL של 1,430.7 USD.
מהו נפח המסחר של CGETH.HASHKEY?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור CGETH.HASHKEY הוא -- USD.
האם CGETH.HASHKEY יעלה השנה?
CGETH.HASHKEY ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את CGETH.HASHKEY תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
