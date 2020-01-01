Bowser (BOWSER) טוקנומיקה
Bowser (BOWSER) מידע
Bowser ($BOWSER) is the latest memecoin sensation, blending fun and utility with a tribute to OpenAI’s digital mascot. Launched on the Worldcoin blockchain, $BOWSER offers a tax-free trading experience, making it attractive to both casual traders and serious investors. The liquidity is fully burned, ensuring a secure and stable foundation, while the contract has been renounced, providing complete decentralization and transparency for the community.
Built to embody the spirit of the meme economy, $BOWSER aims to be more than just a playful token—it's a symbol of trust and simplicity in a fast-paced market. With no taxes on transactions, users can trade freely without hidden fees, making it accessible and fun for everyone. The burned liquidity prevents manipulations, and the renounced contract means the project belongs entirely to the community.
By launching on the Worldcoin chain, $BOWSER leverages the network’s efficiency and scalability, paving the way for rapid growth and adoption. Whether you’re a meme token enthusiast or a first-time crypto explorer, $BOWSER offers a unique opportunity to join a vibrant community rallying behind OpenAI’s iconic canine mascot
Bowser (BOWSER) טוקנומיקה & ניתוח מחיר
חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור Bowser (BOWSER), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף.
Bowser (BOWSER) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש
הבנת הטוקנומיקה של Bowser (BOWSER) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו.
מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים:
ההיצע הכולל:
המספר המקסימלי של BOWSER אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם.
אספקה במחזור:
מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות.
ההיצע המקסימלי:
המקסימום הקבוע של כמות BOWSERהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול.
FDV (שווי מדולל מלא):
מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור.
שיעור האינפלציה:
משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך.
למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים?
היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר.
היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך.
הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית.
FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר.
עכשיו כשאתם מבינים את BOWSERטוקניומיקה, חקרו אתBOWSERהמחיר בזמן אמת של אסימונים!
BOWSER חיזוי מחיר
רוצה לדעת לאן BOWSER עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו BOWSER משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית.
