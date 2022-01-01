xSPECTAR (XSPECTAR) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי xSPECTAR (XSPECTAR), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

xSPECTAR (XSPECTAR) מידע xSPECTAR is an exclusive society developed by top professionals in Law, Real Estate, IT, Art, Finance, and Gaming. With the vision of creating a private ecosystem, serial entrepreneur Dirk Schepens along with other experts joined forces to establish an exclusive metaverse on the XRP Ledger (XRPL), a high-performance decentralized blockchain. xSPECTAR will provide a complete ecosystem with a virtual economy and world built on Unreal Engine 5, showcasing clean aesthetics as well as providing interactive and visual advantages. אתר רשמי: https://xspectar.com/ מסמך לבן: https://xspectar.com/whitepaper סייר בלוקים: https://xrpscan.com/account/rh5jzTCdMRCVjQ7LT6zucjezC47KATkuvv קנה XSPECTARעכשיו!

xSPECTAR (XSPECTAR) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור xSPECTAR (XSPECTAR), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 ההיצע הכולל: $ 88.89M $ 88.89M $ 88.89M אספקה במחזור: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (שווי מדולל מלא): $ 1.68M $ 1.68M $ 1.68M שיא כל הזמנים: $ 0.2 $ 0.2 $ 0.2 שפל כל הזמנים: $ 0.002719112994460629 $ 0.002719112994460629 $ 0.002719112994460629 מחיר נוכחי: $ 0.0189 $ 0.0189 $ 0.0189 למידע נוסף על xSPECTAR (XSPECTAR) מחיר

xSPECTAR (XSPECTAR) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של xSPECTAR (XSPECTAR) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של XSPECTAR אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות XSPECTARהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את XSPECTARטוקניומיקה, חקרו אתXSPECTARהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

איך לקנות XSPECTAR מעוניין להוסיף את xSPECTAR (XSPECTAR) לפורטפוליו שלך? MEXC תומכת בשיטות שונות לרכישת XSPECTAR, כולל כרטיסי אשראי, העברות בנקאיות, ומסחר עמית לעמית. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC עושה את רכישת הקריפטו לקלה ובטוחה. למד איך לקנות XSPECTAR ב-MEXC עכשיו!

xSPECTAR (XSPECTAR) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של XSPECTARעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה XSPECTAR עכשיו את היסטוריית המחירים!

XSPECTAR חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן XSPECTAR עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו XSPECTAR משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה XSPECTARעכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

