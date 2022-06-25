XSPECTAR

xSPECTAR is an exclusive society developed by top professionals in Law, Real Estate, IT, Art, Finance, and Gaming. With the vision of creating a private ecosystem, serial entrepreneur Dirk Schepens along with other experts joined forces to establish an exclusive metaverse on the XRP Ledger (XRPL), a high-performance decentralized blockchain. xSPECTAR will provide a complete ecosystem with a virtual economy and world built on Unreal Engine 5, showcasing clean aesthetics as well as providing interactive and visual advantages.

שֵׁםXSPECTAR

דירוגNo.5956

שווי שוק$0.00

שווי שוק מדולל לחלוטין$0.00

נתח שוק%

נפח מסחר/שווי שוק (24 שעות)0.00%

אספקת מחזור0

מקסימום היצע88,888,888

אספקה כוללת88,888,888

שיעור מחזור0%

תאריך הנפקה--

המחיר שבו הנכס הונפק לראשונה--

שיא כל הזמנים0.25624388611830134,2022-06-25

המחיר הנמוך ביותר0.002719112994460629,2025-07-14

בלוקצ'יין ציבוריXRP

מבואxSPECTAR is an exclusive society developed by top professionals in Law, Real Estate, IT, Art, Finance, and Gaming. With the vision of creating a private ecosystem, serial entrepreneur Dirk Schepens along with other experts joined forces to establish an exclusive metaverse on the XRP Ledger (XRPL), a high-performance decentralized blockchain. xSPECTAR will provide a complete ecosystem with a virtual economy and world built on Unreal Engine 5, showcasing clean aesthetics as well as providing interactive and visual advantages.

מגזר

מדיה חברתית

etfindex:mc_etfindex_sourceהצהרת סיכום: הנתונים נמסרו על ידי cmc ואינם מהווים ייעוץ השקעות.

