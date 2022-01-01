Welf (WELF) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי Welf (WELF), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

Welf (WELF) מידע WELF is an innovative private banking ecosystem, bridging traditional finance with the digital world to redefine wealth management for today’s high-net-worth individuals. By integrating secure digital platforms with expert, independent advisory services, WELF offers a streamlined experience that caters to both traditional banking and cutting-edge investment opportunities, ensuring clients can manage their wealth seamlessly across both realms. אתר רשמי: https://www.welf.com/ מסמך לבן: https://docsend.com/view/2guz5b9i8ikbvnux סייר בלוקים: https://etherscan.io/token/0x2a92525fDA8D3AB481f8E2a913B64B64bD1c9fdD קנה WELFעכשיו!

Welf (WELF) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור Welf (WELF), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 6.56M $ 6.56M $ 6.56M ההיצע הכולל: $ 50.00M $ 50.00M $ 50.00M אספקה במחזור: $ 10.72M $ 10.72M $ 10.72M FDV (שווי מדולל מלא): $ 30.60M $ 30.60M $ 30.60M שיא כל הזמנים: $ 5.1778 $ 5.1778 $ 5.1778 שפל כל הזמנים: $ 0.4277405196841301 $ 0.4277405196841301 $ 0.4277405196841301 מחיר נוכחי: $ 0.612 $ 0.612 $ 0.612 למידע נוסף על Welf (WELF) מחיר

Welf (WELF) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של Welf (WELF) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של WELF אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות WELFהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את WELFטוקניומיקה, חקרו אתWELFהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

איך לקנות WELF מעוניין להוסיף את Welf (WELF) לפורטפוליו שלך? MEXC תומכת בשיטות שונות לרכישת WELF, כולל כרטיסי אשראי, העברות בנקאיות, ומסחר עמית לעמית. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC עושה את רכישת הקריפטו לקלה ובטוחה. למד איך לקנות WELF ב-MEXC עכשיו!

Welf (WELF) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של WELFעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה WELF עכשיו את היסטוריית המחירים!

WELF חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן WELF עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו WELF משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה WELFעכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

