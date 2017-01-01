WAX (WAXP) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי WAX (WAXP), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

WAX (WAXP) is a purpose-built blockchain, released in 2017, that is designed to make e-commerce transactions faster, simpler and safer for every party involved. The WAX blockchain uses delegated proof-of-stake (DPoS) as its consensus mechanism. It is fully compatible with EOS.

שווי שוק: $ 89.53M
ההיצע הכולל: $ 4.45B
אספקה במחזור: $ 4.44B
FDV (שווי מדולל מלא): $ 89.63M
שיא כל הזמנים: $ 0.14224
שפל כל הזמנים: $ 0.0159612466175
מחיר נוכחי: $ 0.02015

WAX (WAXP) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של WAX (WAXP) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של WAXP אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות WAXPהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את WAXPטוקניומיקה, חקרו אתWAXPהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

מעוניין להוסיף את WAX (WAXP) לפורטפוליו שלך? MEXC תומכת בשיטות שונות לרכישת WAXP, כולל כרטיסי אשראי, העברות בנקאיות, ומסחר עמית לעמית.

WAX (WAXP) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של WAXPעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה WAXP עכשיו את היסטוריית המחירים!

WAXP חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן WAXP עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו WAXP משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה WAXPעכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

