Octavia (VIA) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי Octavia (VIA), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

Octavia (VIA) מידע Octavia is your web3 assistant and community manager designed to make crypto trading easier and safer. אתר רשמי: https://octavia.one מסמך לבן: https://octavia.one/octaviapitchdeck.pdf סייר בלוקים: https://bscscan.com/address/0x21ac3bB914f90A2Bb1a16088E673a9fdDa641434 קנה VIAעכשיו!

Octavia (VIA) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור Octavia (VIA), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 ההיצע הכולל: $ 97.22M $ 97.22M $ 97.22M אספקה במחזור: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (שווי מדולל מלא): $ 1.54M $ 1.54M $ 1.54M שיא כל הזמנים: $ 2.8739 $ 2.8739 $ 2.8739 שפל כל הזמנים: $ 0.013776772067403957 $ 0.013776772067403957 $ 0.013776772067403957 מחיר נוכחי: $ 0.0154 $ 0.0154 $ 0.0154 למידע נוסף על Octavia (VIA) מחיר

Octavia (VIA) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של Octavia (VIA) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של VIA אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות VIAהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את VIAטוקניומיקה, חקרו אתVIAהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

איך לקנות VIA מעוניין להוסיף את Octavia (VIA) לפורטפוליו שלך? MEXC תומכת בשיטות שונות לרכישת VIA, כולל כרטיסי אשראי, העברות בנקאיות, ומסחר עמית לעמית. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC עושה את רכישת הקריפטו לקלה ובטוחה. למד איך לקנות VIA ב-MEXC עכשיו!

Octavia (VIA) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של VIAעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה VIA עכשיו את היסטוריית המחירים!

VIA חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן VIA עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו VIA משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה VIAעכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

