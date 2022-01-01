Vexanium (VEX) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי Vexanium (VEX), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

Vexanium (VEX) מידע Vexanium are building the next generation blockchain for mass adoption, that is born to support DApps (Decentralized Application), Defi (Decentralized Finance) usability and retail penetration. Vexanium is going to make blockchain technology accessible and applicable to enhance various industries. אתר רשמי: https://www.vexanium.com/ סייר בלוקים: https://explorer.vexanium.com/ קנה VEXעכשיו!

Vexanium (VEX) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור Vexanium (VEX), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 1.98M $ 1.98M $ 1.98M ההיצע הכולל: $ 1.01B $ 1.01B $ 1.01B אספקה במחזור: $ 733.64M $ 733.64M $ 733.64M FDV (שווי מדולל מלא): $ 2.72M $ 2.72M $ 2.72M שיא כל הזמנים: $ 0.011 $ 0.011 $ 0.011 שפל כל הזמנים: $ 0.000121875736 $ 0.000121875736 $ 0.000121875736 מחיר נוכחי: $ 0.002693 $ 0.002693 $ 0.002693 למידע נוסף על Vexanium (VEX) מחיר

Vexanium (VEX) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של Vexanium (VEX) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של VEX אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות VEXהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את VEXטוקניומיקה, חקרו אתVEXהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

איך לקנות VEX מעוניין להוסיף את Vexanium (VEX) לפורטפוליו שלך? MEXC תומכת בשיטות שונות לרכישת VEX, כולל כרטיסי אשראי, העברות בנקאיות, ומסחר עמית לעמית. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC עושה את רכישת הקריפטו לקלה ובטוחה. למד איך לקנות VEX ב-MEXC עכשיו!

Vexanium (VEX) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של VEXעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה VEX עכשיו את היסטוריית המחירים!

VEX חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן VEX עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו VEX משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה VEXעכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

