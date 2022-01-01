UNILAPSE (UNILAPSE) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי UNILAPSE (UNILAPSE), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

UNILAPSE (UNILAPSE) מידע UNILAPSE is a cutting-edge NFT platform designed to empower artists and collectors by offering a. diverse range of features and functionalities that break down barriers and unlock new possibilities. אתר רשמי: http://www.unilapse.com/ מסמך לבן: https://docs.unilapse.com/ סייר בלוקים: https://etherscan.io/token/0x73c9f5d63199f594aefa0b495b0cca69f0fe6a3a קנה UNILAPSEעכשיו!

UNILAPSE (UNILAPSE) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור UNILAPSE (UNILAPSE), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: -- -- -- ההיצע הכולל: $ 2.00B $ 2.00B $ 2.00B אספקה במחזור: -- -- -- FDV (שווי מדולל מלא): $ 865.20K $ 865.20K $ 865.20K שיא כל הזמנים: $ 0.108268 $ 0.108268 $ 0.108268 שפל כל הזמנים: -- -- -- מחיר נוכחי: $ 0.0004326 $ 0.0004326 $ 0.0004326 למידע נוסף על UNILAPSE (UNILAPSE) מחיר

UNILAPSE (UNILAPSE) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של UNILAPSE (UNILAPSE) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של UNILAPSE אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות UNILAPSEהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את UNILAPSEטוקניומיקה, חקרו אתUNILAPSEהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

איך לקנות UNILAPSE מעוניין להוסיף את UNILAPSE (UNILAPSE) לפורטפוליו שלך? MEXC תומכת בשיטות שונות לרכישת UNILAPSE, כולל כרטיסי אשראי, העברות בנקאיות, ומסחר עמית לעמית. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC עושה את רכישת הקריפטו לקלה ובטוחה. למד איך לקנות UNILAPSE ב-MEXC עכשיו!

UNILAPSE (UNILAPSE) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של UNILAPSEעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה UNILAPSE עכשיו את היסטוריית המחירים!

UNILAPSE חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן UNILAPSE עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו UNILAPSE משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה UNILAPSEעכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

למה צריך לבחור ב־MEXC? MEXC היא אחת מבורסות הקריפטו המובילות בעולם, אותה סומכים מיליוני משתמשים ברחבי העולם. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC היא הדרך הקלה ביותר שלך לעולם הקריפטו. מעל 4,000 זוגות מסחר בשוקי ספוט וחוזים עתידיים הרישום המהיר ביותר של אסימונים בין CEXs #1 נזילות בענף כולו עמלות הנמוכות ביותר, מגובות בשירות לקוחות 24/7 שקיפות מלאה של מעל 100% במלאי האסימונים עבור כספי המשתמשים מחסומי כניסה נמוכים במיוחד: קנה קריפטו עם רק 1 USDT

קנה קריפטו עם רק 1 USDT : הדרך הכי קלה שלך לקריפטו! קנה עכשיו!