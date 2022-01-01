TENUP (TUP) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי TENUP (TUP), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

TENUP (TUP) מידע TenUp offers exciting utilities, including: LUDO LOVE: A Web3 game where users play with TenUp tokens (30K+ downloads). Check it out! https://ludolove.tenup.io, COPY TRADING PLATFORM: Follow and copy master traders' strategies. Start here. https://copytrade.tenup.io & TENUP ANALYZER: Analyze and predict cryptocurrencies to win USDT. Explore here. https://analyzer.tenup.io אתר רשמי: https://tenup.io/ מסמך לבן: https://tenup.io/LIGHTPAPER.pdf סייר בלוקים: https://etherscan.io/token/0x7714f320Adca62B149df2579361AfEC729c5FE6A קנה TUPעכשיו!

TENUP (TUP) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור TENUP (TUP), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 779.75K $ 779.75K $ 779.75K ההיצע הכולל: $ 192.00M $ 192.00M $ 192.00M אספקה במחזור: $ 105.37M $ 105.37M $ 105.37M FDV (שווי מדולל מלא): $ 1.42M $ 1.42M $ 1.42M שיא כל הזמנים: $ 0.05 $ 0.05 $ 0.05 שפל כל הזמנים: $ 0.00222312 $ 0.00222312 $ 0.00222312 מחיר נוכחי: $ 0.0074 $ 0.0074 $ 0.0074 למידע נוסף על TENUP (TUP) מחיר

TENUP (TUP) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של TENUP (TUP) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של TUP אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות TUPהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את TUPטוקניומיקה, חקרו אתTUPהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

איך לקנות TUP מעוניין להוסיף את TENUP (TUP) לפורטפוליו שלך? MEXC תומכת בשיטות שונות לרכישת TUP, כולל כרטיסי אשראי, העברות בנקאיות, ומסחר עמית לעמית. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC עושה את רכישת הקריפטו לקלה ובטוחה. למד איך לקנות TUP ב-MEXC עכשיו!

TENUP (TUP) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של TUPעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה TUP עכשיו את היסטוריית המחירים!

TUP חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן TUP עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו TUP משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה TUPעכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

