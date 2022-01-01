TROLL (TROLL) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי TROLL (TROLL), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

TROLL (TROLL) מידע $TROLL is a meme coin on Ethereum that embraces the spirit of internet culture. אתר רשמי: https://troll.run/ מסמך לבן: https://pdfhost.io/v/bl.Aawjo8_Trollface סייר בלוקים: https://etherscan.io/token/0xf8ebf4849f1fa4faf0dff2106a173d3a6cb2eb3a קנה TROLLעכשיו!

TROLL (TROLL) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור TROLL (TROLL), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 4.30M $ 4.30M $ 4.30M ההיצע הכולל: $ 960.42T $ 960.42T $ 960.42T אספקה במחזור: $ 960.42T $ 960.42T $ 960.42T FDV (שווי מדולל מלא): $ 4.30M $ 4.30M $ 4.30M שיא כל הזמנים: $ 0.0000001339 $ 0.0000001339 $ 0.0000001339 שפל כל הזמנים: $ 0.000000000004633258 $ 0.000000000004633258 $ 0.000000000004633258 מחיר נוכחי: $ 0.000000004479 $ 0.000000004479 $ 0.000000004479 למידע נוסף על TROLL (TROLL) מחיר

TROLL (TROLL) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של TROLL (TROLL) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של TROLL אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות TROLLהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את TROLLטוקניומיקה, חקרו אתTROLLהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

איך לקנות TROLL מעוניין להוסיף את TROLL (TROLL) לפורטפוליו שלך? MEXC תומכת בשיטות שונות לרכישת TROLL, כולל כרטיסי אשראי, העברות בנקאיות, ומסחר עמית לעמית. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC עושה את רכישת הקריפטו לקלה ובטוחה. למד איך לקנות TROLL ב-MEXC עכשיו!

TROLL (TROLL) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של TROLLעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה TROLL עכשיו את היסטוריית המחירים!

TROLL חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן TROLL עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו TROLL משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה TROLLעכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

