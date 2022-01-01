Tagger (TAG) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי Tagger (TAG), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

Tagger (TAG) מידע A Decentralized AI Data Solutions Platform for Data Labeling, Collection, Management, and Trading. אתר רשמי: https://www.tagger.pro מסמך לבן: https://tagger.gitbook.io/tagger-documentation סייר בלוקים: https://bscscan.com/token/0x208bf3e7da9639f1eaefa2de78c23396b0682025 קנה TAGעכשיו!

Tagger (TAG) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור Tagger (TAG), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 91.73M $ 91.73M $ 91.73M ההיצע הכולל: $ 405.38B $ 405.38B $ 405.38B אספקה במחזור: $ 108.40B $ 108.40B $ 108.40B FDV (שווי מדולל מלא): $ 343.03M $ 343.03M $ 343.03M שיא כל הזמנים: $ 0.00134 $ 0.00134 $ 0.00134 שפל כל הזמנים: $ 0.000003724338181667 $ 0.000003724338181667 $ 0.000003724338181667 מחיר נוכחי: $ 0.0008462 $ 0.0008462 $ 0.0008462 למידע נוסף על Tagger (TAG) מחיר

Tagger (TAG) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של Tagger (TAG) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של TAG אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות TAGהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את TAGטוקניומיקה, חקרו אתTAGהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

איך לקנות TAG מעוניין להוסיף את Tagger (TAG) לפורטפוליו שלך? MEXC תומכת בשיטות שונות לרכישת TAG, כולל כרטיסי אשראי, העברות בנקאיות, ומסחר עמית לעמית. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC עושה את רכישת הקריפטו לקלה ובטוחה. למד איך לקנות TAG ב-MEXC עכשיו!

Tagger (TAG) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של TAGעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה TAG עכשיו את היסטוריית המחירים!

TAG חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן TAG עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו TAG משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה TAGעכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

