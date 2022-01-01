Threshold (T) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי Threshold (T), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

Threshold (T) מידע Threshold powers user sovereignty on the public blockchain. Access cryptographic tools that ensure full control over your digital assets. אתר רשמי: https://threshold.network/ מסמך לבן: https://docs.threshold.network סייר בלוקים: https://etherscan.io/address/0xCdF7028ceAB81fA0C6971208e83fa7872994beE5 קנה Tעכשיו!

Threshold (T) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור Threshold (T), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 165.44M $ 165.44M $ 165.44M ההיצע הכולל: $ 11.16B $ 11.16B $ 11.16B אספקה במחזור: $ 10.13B $ 10.13B $ 10.13B FDV (שווי מדולל מלא): $ 182.16M $ 182.16M $ 182.16M שיא כל הזמנים: $ 0.24 $ 0.24 $ 0.24 שפל כל הזמנים: $ 0.011702827155227635 $ 0.011702827155227635 $ 0.011702827155227635 מחיר נוכחי: $ 0.01633 $ 0.01633 $ 0.01633 למידע נוסף על Threshold (T) מחיר

Threshold (T) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של Threshold (T) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של T אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות Tהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את Tטוקניומיקה, חקרו אתTהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

איך לקנות T מעוניין להוסיף את Threshold (T) לפורטפוליו שלך? MEXC תומכת בשיטות שונות לרכישת T, כולל כרטיסי אשראי, העברות בנקאיות, ומסחר עמית לעמית. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC עושה את רכישת הקריפטו לקלה ובטוחה. למד איך לקנות T ב-MEXC עכשיו!

Threshold (T) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של Tעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה T עכשיו את היסטוריית המחירים!

T חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן T עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו T משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה Tעכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

