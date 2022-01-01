myDid (SYL) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי myDid (SYL), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

myDid (SYL) מידע The myDid application is specifically designed for creating and managing decentralized digital identities. The "Community Studio" of myDid enhances this offering by allowing the management of communities, as well as the creation and distribution of badges, thereby facilitating the recognition of skills and individual contributions. Together, these tools constitute a complete ecosystem for digital identity management. אתר רשמי: https://mydid.com/ מסמך לבן: https://www.xsl-labs.io/whitepaper/white_paper_en.pdf סייר בלוקים: https://bscscan.com/token/0x7e52a123ed6db6ac872a875552935fbbd2544c86 קנה SYLעכשיו!

myDid (SYL) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור myDid (SYL), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 1.55M $ 1.55M $ 1.55M ההיצע הכולל: $ 9.82B $ 9.82B $ 9.82B אספקה במחזור: $ 7.73B $ 7.73B $ 7.73B FDV (שווי מדולל מלא): $ 2.00M $ 2.00M $ 2.00M שיא כל הזמנים: $ 0.00168 $ 0.00168 $ 0.00168 שפל כל הזמנים: $ 0.0000911684627821 $ 0.0000911684627821 $ 0.0000911684627821 מחיר נוכחי: $ 0.0002001 $ 0.0002001 $ 0.0002001 למידע נוסף על myDid (SYL) מחיר

myDid (SYL) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של myDid (SYL) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של SYL אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות SYLהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את SYLטוקניומיקה, חקרו אתSYLהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

איך לקנות SYL מעוניין להוסיף את myDid (SYL) לפורטפוליו שלך? MEXC תומכת בשיטות שונות לרכישת SYL, כולל כרטיסי אשראי, העברות בנקאיות, ומסחר עמית לעמית. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC עושה את רכישת הקריפטו לקלה ובטוחה. למד איך לקנות SYL ב-MEXC עכשיו!

myDid (SYL) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של SYLעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה SYL עכשיו את היסטוריית המחירים!

SYL חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן SYL עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו SYL משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה SYLעכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

למה צריך לבחור ב־MEXC? MEXC היא אחת מבורסות הקריפטו המובילות בעולם, אותה סומכים מיליוני משתמשים ברחבי העולם. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC היא הדרך הקלה ביותר שלך לעולם הקריפטו. מעל 4,000 זוגות מסחר בשוקי ספוט וחוזים עתידיים הרישום המהיר ביותר של אסימונים בין CEXs #1 נזילות בענף כולו עמלות הנמוכות ביותר, מגובות בשירות לקוחות 24/7 שקיפות מלאה של מעל 100% במלאי האסימונים עבור כספי המשתמשים מחסומי כניסה נמוכים במיוחד: קנה קריפטו עם רק 1 USDT

קנה קריפטו עם רק 1 USDT : הדרך הכי קלה שלך לקריפטו! קנה עכשיו!