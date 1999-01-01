SwissCheese (SWCH) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי SwissCheese (SWCH), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

SwissCheese (SWCH) מידע Swisscheese is a groundbreaking blockchain-based platform designed to empower individual investors and promote a completely decentralized financial ecosystem. אתר רשמי: https://swisscheese.finance מסמך לבן: https://swisscheese.finance/files/Swisschesse_Whitepaper_v3.pdf סייר בלוקים: https://polygonscan.com/address/0x3ce1327867077b551ae9a6987bf10c9fd08edce1 קנה SWCHעכשיו!

SwissCheese (SWCH) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור SwissCheese (SWCH), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 8.20M $ 8.20M $ 8.20M ההיצע הכולל: $ 120.00M $ 120.00M $ 120.00M אספקה במחזור: $ 43.75M $ 43.75M $ 43.75M FDV (שווי מדולל מלא): $ 22.49M $ 22.49M $ 22.49M שיא כל הזמנים: $ 1.0301 $ 1.0301 $ 1.0301 שפל כל הזמנים: $ 0.12011462546246503 $ 0.12011462546246503 $ 0.12011462546246503 מחיר נוכחי: $ 0.1874 $ 0.1874 $ 0.1874 למידע נוסף על SwissCheese (SWCH) מחיר

SwissCheese (SWCH) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של SwissCheese (SWCH) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של SWCH אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות SWCHהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את SWCHטוקניומיקה, חקרו אתSWCHהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

איך לקנות SWCH מעוניין להוסיף את SwissCheese (SWCH) לפורטפוליו שלך? MEXC תומכת בשיטות שונות לרכישת SWCH, כולל כרטיסי אשראי, העברות בנקאיות, ומסחר עמית לעמית. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC עושה את רכישת הקריפטו לקלה ובטוחה. למד איך לקנות SWCH ב-MEXC עכשיו!

SwissCheese (SWCH) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של SWCHעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה SWCH עכשיו את היסטוריית המחירים!

SWCH חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן SWCH עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו SWCH משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה SWCHעכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

