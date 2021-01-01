StrikeX (STRX) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי StrikeX (STRX), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

StrikeX (STRX) מידע We are a #RWA token. Launched in October 2021, StrikeX (STRX) is the native utility token of the StrikeX Eco-system. The StrikeX eco-system is being developed by TradeStrikeBVI (StrikeX.BVI Ltd) who’s primary focus is delivering design-led, sleek, intuitive blockchain powered tools to the retail market. אתר רשמי: https://tradestrike.io/?utm_source=coinmarketcap&utm_medium=backlink&utm_campaign=profile סייר בלוקים: https://solscan.io/token/9HCRyuqrFDt1kUrwuUF7xjb2eqCgFmC5433MjqJ3STRX קנה STRXעכשיו!

StrikeX (STRX) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור StrikeX (STRX), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 32.61M $ 32.61M $ 32.61M ההיצע הכולל: $ 880.46M $ 880.46M $ 880.46M אספקה במחזור: $ 872.68M $ 872.68M $ 872.68M FDV (שווי מדולל מלא): $ 37.37M $ 37.37M $ 37.37M שיא כל הזמנים: $ 0.13 $ 0.13 $ 0.13 שפל כל הזמנים: $ 0.00110327 $ 0.00110327 $ 0.00110327 מחיר נוכחי: $ 0.03737 $ 0.03737 $ 0.03737 למידע נוסף על StrikeX (STRX) מחיר

StrikeX (STRX) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של StrikeX (STRX) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של STRX אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות STRXהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את STRXטוקניומיקה, חקרו אתSTRXהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

