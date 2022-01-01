Streamflow (STREAM) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי Streamflow (STREAM), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

Streamflow (STREAM) מידע Streamflow is a secure, easy-to-use, and powerful token infrastructure for creating and distributing tokens from creation through maturity. Streamflow's product suite includes features such as: crypto-native payroll. no-code, large-scale (vested) airdrops. token vesting. token locks (and LP locks). community dashboards. SPL token staking. launchpad (coming soon). digital assets secondary marketplace (coming soon). אתר רשמי: https://streamflow.finance/ מסמך לבן: https://docs.streamflow.finance/en/collections/10409064-litepaper סייר בלוקים: https://solscan.io/token/STREAMribRwybYpMmSYoCsQUdr6MZNXEqHgm7p1gu9M קנה STREAMעכשיו!

Streamflow (STREAM) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור Streamflow (STREAM), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 6.58M $ 6.58M $ 6.58M ההיצע הכולל: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B אספקה במחזור: $ 134.94M $ 134.94M $ 134.94M FDV (שווי מדולל מלא): $ 48.77M $ 48.77M $ 48.77M שיא כל הזמנים: $ 0.3504 $ 0.3504 $ 0.3504 שפל כל הזמנים: $ 0.017016157885463627 $ 0.017016157885463627 $ 0.017016157885463627 מחיר נוכחי: $ 0.04877 $ 0.04877 $ 0.04877 למידע נוסף על Streamflow (STREAM) מחיר

Streamflow (STREAM) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של Streamflow (STREAM) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של STREAM אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות STREAMהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את STREAMטוקניומיקה, חקרו אתSTREAMהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

איך לקנות STREAM מעוניין להוסיף את Streamflow (STREAM) לפורטפוליו שלך? MEXC תומכת בשיטות שונות לרכישת STREAM, כולל כרטיסי אשראי, העברות בנקאיות, ומסחר עמית לעמית. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC עושה את רכישת הקריפטו לקלה ובטוחה. למד איך לקנות STREAM ב-MEXC עכשיו!

Streamflow (STREAM) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של STREAMעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה STREAM עכשיו את היסטוריית המחירים!

STREAM חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן STREAM עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו STREAM משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה STREAMעכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

