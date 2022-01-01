STAU (STAU) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי STAU (STAU), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

STAU (STAU) מידע We aim to revolutionize the connection between digital and physical assets by seamlessly integrating the value of gold and jewelry into the digital economy. Through collaboration with a company that processes and distributes real gold, we strive to ensure trust and security in the digital trading of gold and other tangible assets. אתר רשמי: https://stauweb.com/ מסמך לבן: https://stauweb.com/whitepaper/STAU_whitepaper_en.pdf סייר בלוקים: https://polygonscan.com/token/0x37C5eBfaE4E4dA225e9D8042B05063c4A2C94bb6 קנה STAUעכשיו!

STAU (STAU) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור STAU (STAU), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 ההיצע הכולל: $ 300.00M $ 300.00M $ 300.00M אספקה במחזור: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (שווי מדולל מלא): $ 180.50M $ 180.50M $ 180.50M שיא כל הזמנים: $ 0.2 $ 0.2 $ 0.2 שפל כל הזמנים: -- -- -- מחיר נוכחי: $ 0.01805 $ 0.01805 $ 0.01805 למידע נוסף על STAU (STAU) מחיר

STAU (STAU) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של STAU (STAU) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של STAU אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות STAUהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את STAUטוקניומיקה, חקרו אתSTAUהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

STAU (STAU) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של STAUעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה STAU עכשיו את היסטוריית המחירים!

STAU חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן STAU עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו STAU משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה STAUעכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

