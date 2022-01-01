Soulsaver (SOUL) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי Soulsaver (SOUL), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

Soulsaver is a P2E game ecosystem established with NFT as the parameter. P2E game Soulsaver, which the Soulsaver Project Team has developed, is a blockchain-based idle strategic simulation RPG, inspired by the existing online game Ghost Online. Our team has combined the idle strategic simulation genre optimized for P2E, with the IP of Ghost Online as the base for the development of Soulsaver. With this, our team intends to develop a blockchain-based ecosystem that services popular P2E games that anyone can easily and conveniently enjoy. אתר רשמי: https://idlesoulsavers.io/ מסמך לבן: https://idle-soulsaver.gitbook.io/ סייר בלוקים: https://etherscan.io/token/0x992D339532A9C42F1b0E59A57e95F38da38c66F6

Soulsaver (SOUL) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור Soulsaver (SOUL), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. שווי שוק: $ 0.00 ההיצע הכולל: $ 10.00B אספקה במחזור: $ 0.00 FDV (שווי מדולל מלא): $ 15.11K שיא כל הזמנים: $ 0.39997 שפל כל הזמנים: $ 0.000001329411884244 מחיר נוכחי: $ 0.000001511

Soulsaver (SOUL) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של Soulsaver (SOUL) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של SOUL אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות SOULהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את SOULטוקניומיקה, חקרו אתSOULהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

איך לקנות SOUL מעוניין להוסיף את Soulsaver (SOUL) לפורטפוליו שלך? MEXC תומכת בשיטות שונות לרכישת SOUL, כולל כרטיסי אשראי, העברות בנקאיות, ומסחר עמית לעמית.

Soulsaver (SOUL) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של SOULעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה SOUL עכשיו את היסטוריית המחירים!

SOUL חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן SOUL עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו SOUL משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה SOULעכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

