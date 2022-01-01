SOPH (SOPH) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי SOPH (SOPH), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

SOPH (SOPH) מידע Sophon is a consumer-focused entertainment blockchain built using the ZK Stack that partners with applications across multiple sectors - including gaming, artificial intelligence, gambling and alternative applications like ticketing, social and DePin, to create the ultimate user experience onchain. אתר רשמי: https://sophon.xyz מסמך לבן: https://docs.sophon.xyz סייר בלוקים: https://sophscan.xyz/token/0x000000000000000000000000000000000000800a קנה SOPHעכשיו!

SOPH (SOPH) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור SOPH (SOPH), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 62.18M $ 62.18M $ 62.18M ההיצע הכולל: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B אספקה במחזור: $ 2.00B $ 2.00B $ 2.00B FDV (שווי מדולל מלא): $ 310.90M $ 310.90M $ 310.90M שיא כל הזמנים: $ 0.10508 $ 0.10508 $ 0.10508 שפל כל הזמנים: $ 0.03017011875716066 $ 0.03017011875716066 $ 0.03017011875716066 מחיר נוכחי: $ 0.03109 $ 0.03109 $ 0.03109 למידע נוסף על SOPH (SOPH) מחיר

SOPH (SOPH) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של SOPH (SOPH) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של SOPH אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות SOPHהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את SOPHטוקניומיקה, חקרו אתSOPHהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

SOPH (SOPH) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של SOPHעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה SOPH עכשיו את היסטוריית המחירים!

SOPH חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן SOPH עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו SOPH משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה SOPHעכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

