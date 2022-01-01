Solama (SOLAMA) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי Solama (SOLAMA), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

Solama (SOLAMA) מידע Solama The Official "Unofficial" Solana Mascot. While embracing its playful nature, SOLAMA is committed to positioning itself as the next significant meme coin sensation on the SOLANA blockchain. The project envisions a vibrant community that shares an interest in the convergence of cryptocurrency and humor. SOLAMA's unique narrative, coupled with its lama-themed charm, seeks to resonate with users looking for an alternative and entertaining experience within the broader crypto landscape. אתר רשמי: https://www.solama.com/ מסמך לבן: https://www.solama.com/blog/ סייר בלוקים: https://solscan.io/token/AVLhahDcDQ4m4vHM4ug63oh7xc8Jtk49Dm5hoe9Sazqr קנה SOLAMAעכשיו!

Solama (SOLAMA) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור Solama (SOLAMA), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 2.64M $ 2.64M $ 2.64M ההיצע הכולל: $ 676.58M $ 676.58M $ 676.58M אספקה במחזור: $ 653.87M $ 653.87M $ 653.87M FDV (שווי מדולל מלא): $ 2.73M $ 2.73M $ 2.73M שיא כל הזמנים: $ 0.1476 $ 0.1476 $ 0.1476 שפל כל הזמנים: $ 0.000005565803546526 $ 0.000005565803546526 $ 0.000005565803546526 מחיר נוכחי: $ 0.00403 $ 0.00403 $ 0.00403 למידע נוסף על Solama (SOLAMA) מחיר

Solama (SOLAMA) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של Solama (SOLAMA) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של SOLAMA אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות SOLAMAהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את SOLAMAטוקניומיקה, חקרו אתSOLAMAהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

איך לקנות SOLAMA מעוניין להוסיף את Solama (SOLAMA) לפורטפוליו שלך? MEXC תומכת בשיטות שונות לרכישת SOLAMA, כולל כרטיסי אשראי, העברות בנקאיות, ומסחר עמית לעמית. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC עושה את רכישת הקריפטו לקלה ובטוחה. למד איך לקנות SOLAMA ב-MEXC עכשיו!

Solama (SOLAMA) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של SOLAMAעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה SOLAMA עכשיו את היסטוריית המחירים!

SOLAMA חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן SOLAMA עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו SOLAMA משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה SOLAMAעכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

למה צריך לבחור ב־MEXC? MEXC היא אחת מבורסות הקריפטו המובילות בעולם, אותה סומכים מיליוני משתמשים ברחבי העולם. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC היא הדרך הקלה ביותר שלך לעולם הקריפטו. מעל 4,000 זוגות מסחר בשוקי ספוט וחוזים עתידיים הרישום המהיר ביותר של אסימונים בין CEXs #1 נזילות בענף כולו עמלות הנמוכות ביותר, מגובות בשירות לקוחות 24/7 שקיפות מלאה של מעל 100% במלאי האסימונים עבור כספי המשתמשים מחסומי כניסה נמוכים במיוחד: קנה קריפטו עם רק 1 USDT

קנה קריפטו עם רק 1 USDT : הדרך הכי קלה שלך לקריפטו! קנה עכשיו!