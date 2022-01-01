StarryNift (SNIFT) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי StarryNift (SNIFT), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

StarryNift (SNIFT) מידע StarryNift is a premier AI-powered co-creation platform that transforms virtual experiences with AI SDK infrastructure. Users can play games, create content, engage in social interactions, develop DIDs, and earn rewards immersively. Our mission is to push the boundaries of AI infrastructure, redefine interactive experiences, and foster a sense of shared value appreciation with the token economy. אתר רשמי: https://starrynift.art/ מסמך לבן: https://cdn.starrynift.art/StarryNift-WhitePaper.pdf סייר בלוקים: https://bscscan.com/token/0x5c4625ac040486ce7a9054924b8cd3e4ba8480a6 קנה SNIFTעכשיו!

StarryNift (SNIFT) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור StarryNift (SNIFT), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 1.28M $ 1.28M $ 1.28M ההיצע הכולל: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B אספקה במחזור: $ 169.28M $ 169.28M $ 169.28M FDV (שווי מדולל מלא): $ 7.54M $ 7.54M $ 7.54M שיא כל הזמנים: $ 0.12637 $ 0.12637 $ 0.12637 שפל כל הזמנים: $ 0.005813389094650883 $ 0.005813389094650883 $ 0.005813389094650883 מחיר נוכחי: $ 0.00754 $ 0.00754 $ 0.00754 למידע נוסף על StarryNift (SNIFT) מחיר

StarryNift (SNIFT) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של StarryNift (SNIFT) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של SNIFT אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות SNIFTהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את SNIFTטוקניומיקה, חקרו אתSNIFTהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

StarryNift (SNIFT) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של SNIFTעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה SNIFT עכשיו את היסטוריית המחירים!

