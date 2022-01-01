Slingshot (SLING) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי Slingshot (SLING), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

Slingshot (SLING) מידע Slingshot, the Roblox + AI game launcher. Slingshot is a revolutionary gaming platform where you can co-own the next billion dollar game. For the first time, gamers can join forces with creators and influencers to shape the direction of their favorite games and reap the rewards of their success. By co-owning games through the innovative $SLING token model, you'll have a real stake in the games’ success. Slingshot isn’t just launching games, but launching real IP. אתר רשמי: https://slingshotdao.com/ מסמך לבן: https://docs.slingshotdao.com/slingshot-dao סייר בלוקים: https://arbiscan.io/token/0x5F8a7c646511A790C53F171891E5d469cA884EdE קנה SLINGעכשיו!

Slingshot (SLING) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור Slingshot (SLING), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 113.47K $ 113.47K $ 113.47K ההיצע הכולל: $ 5.00B $ 5.00B $ 5.00B אספקה במחזור: $ 186.47M $ 186.47M $ 186.47M FDV (שווי מדולל מלא): $ 3.04M $ 3.04M $ 3.04M שיא כל הזמנים: $ 0.07452 $ 0.07452 $ 0.07452 שפל כל הזמנים: $ 0.000609600873770023 $ 0.000609600873770023 $ 0.000609600873770023 מחיר נוכחי: $ 0.0006085 $ 0.0006085 $ 0.0006085 למידע נוסף על Slingshot (SLING) מחיר

Slingshot (SLING) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של Slingshot (SLING) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של SLING אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות SLINGהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את SLINGטוקניומיקה, חקרו אתSLINGהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

איך לקנות SLING מעוניין להוסיף את Slingshot (SLING) לפורטפוליו שלך? MEXC תומכת בשיטות שונות לרכישת SLING, כולל כרטיסי אשראי, העברות בנקאיות, ומסחר עמית לעמית. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC עושה את רכישת הקריפטו לקלה ובטוחה. למד איך לקנות SLING ב-MEXC עכשיו!

Slingshot (SLING) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של SLINGעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה SLING עכשיו את היסטוריית המחירים!

SLING חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן SLING עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו SLING משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה SLINGעכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

