SKALE (SKL) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי SKALE (SKL), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

SKALE (SKL) מידע SKALE is an elastic blockchains which are highly performant, decentralized, configurable, Ethereum compatible. SKL is the native token of SKALE, representing the right to work for validators in the network and the right to pledge and acquire relevant resources for principals. אתר רשמי: https://skale.space/?utm_medium=website&utm_source=coinmarketcap&utm_campaign=skalepage מסמך לבן: https://skale.space/docs/?utm_medium=website&utm_source=coinmarketcap&utm_campaign=skalepage סייר בלוקים: https://etherscan.io/token/0x00c83aecc790e8a4453e5dd3b0b4b3680501a7a7 קנה SKLעכשיו!

SKALE (SKL) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור SKALE (SKL), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 166.77M $ 166.77M $ 166.77M ההיצע הכולל: $ 6.19B $ 6.19B $ 6.19B אספקה במחזור: $ 5.94B $ 5.94B $ 5.94B FDV (שווי מדולל מלא): $ 196.49M $ 196.49M $ 196.49M שיא כל הזמנים: $ 1.19898 $ 1.19898 $ 1.19898 שפל כל הזמנים: $ 0.015915412070436754 $ 0.015915412070436754 $ 0.015915412070436754 מחיר נוכחי: $ 0.02807 $ 0.02807 $ 0.02807 למידע נוסף על SKALE (SKL) מחיר

SKALE (SKL) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של SKALE (SKL) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של SKL אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות SKLהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את SKLטוקניומיקה, חקרו אתSKLהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

איך לקנות SKL מעוניין להוסיף את SKALE (SKL) לפורטפוליו שלך? MEXC תומכת בשיטות שונות לרכישת SKL, כולל כרטיסי אשראי, העברות בנקאיות, ומסחר עמית לעמית. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC עושה את רכישת הקריפטו לקלה ובטוחה. למד איך לקנות SKL ב-MEXC עכשיו!

SKALE (SKL) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של SKLעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה SKL עכשיו את היסטוריית המחירים!

SKL חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן SKL עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו SKL משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה SKLעכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

למה צריך לבחור ב־MEXC? MEXC היא אחת מבורסות הקריפטו המובילות בעולם, אותה סומכים מיליוני משתמשים ברחבי העולם. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC היא הדרך הקלה ביותר שלך לעולם הקריפטו. מעל 4,000 זוגות מסחר בשוקי ספוט וחוזים עתידיים הרישום המהיר ביותר של אסימונים בין CEXs #1 נזילות בענף כולו עמלות הנמוכות ביותר, מגובות בשירות לקוחות 24/7 שקיפות מלאה של מעל 100% במלאי האסימונים עבור כספי המשתמשים מחסומי כניסה נמוכים במיוחד: קנה קריפטו עם רק 1 USDT

קנה קריפטו עם רק 1 USDT : הדרך הכי קלה שלך לקריפטו! קנה עכשיו!