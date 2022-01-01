Selo (SELO) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי Selo (SELO), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

Selo (SELO) מידע SELO+ is a hyperlocal-based life-logging app with an inbuilt Social-Fi and augmented NFT narrative. אתר רשמי: https://www.mooonshot.ai/ מסמך לבן: https://wp.seloplus.com/eng/ סייר בלוקים: https://klaytnscope.com/account/0x342633c4a7f91094096e15b513f039af52e960d9 קנה SELOעכשיו!

Selo (SELO) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור Selo (SELO), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 4.08K $ 4.08K $ 4.08K ההיצע הכולל: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B אספקה במחזור: $ 59.78M $ 59.78M $ 59.78M FDV (שווי מדולל מלא): $ 68.30K $ 68.30K $ 68.30K שיא כל הזמנים: $ 0.85735 $ 0.85735 $ 0.85735 שפל כל הזמנים: $ 0.000278432011971831 $ 0.000278432011971831 $ 0.000278432011971831 מחיר נוכחי: $ 0.0000683 $ 0.0000683 $ 0.0000683 למידע נוסף על Selo (SELO) מחיר

Selo (SELO) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של Selo (SELO) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של SELO אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות SELOהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את SELOטוקניומיקה, חקרו אתSELOהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

איך לקנות SELO מעוניין להוסיף את Selo (SELO) לפורטפוליו שלך? MEXC תומכת בשיטות שונות לרכישת SELO, כולל כרטיסי אשראי, העברות בנקאיות, ומסחר עמית לעמית. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC עושה את רכישת הקריפטו לקלה ובטוחה. למד איך לקנות SELO ב-MEXC עכשיו!

Selo (SELO) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של SELOעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה SELO עכשיו את היסטוריית המחירים!

SELO חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן SELO עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו SELO משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה SELOעכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

למה צריך לבחור ב־MEXC? MEXC היא אחת מבורסות הקריפטו המובילות בעולם, אותה סומכים מיליוני משתמשים ברחבי העולם. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC היא הדרך הקלה ביותר שלך לעולם הקריפטו. מעל 4,000 זוגות מסחר בשוקי ספוט וחוזים עתידיים הרישום המהיר ביותר של אסימונים בין CEXs #1 נזילות בענף כולו עמלות הנמוכות ביותר, מגובות בשירות לקוחות 24/7 שקיפות מלאה של מעל 100% במלאי האסימונים עבור כספי המשתמשים מחסומי כניסה נמוכים במיוחד: קנה קריפטו עם רק 1 USDT

קנה קריפטו עם רק 1 USDT : הדרך הכי קלה שלך לקריפטו! קנה עכשיו!