SCARCITY (SCARCITY) מידע Scarcity is DESOC, or decentralized social media platform.It was designed and developed to solve the problems inherent in existing centralized social applications and media by creating a social media without a centralized entity. אתר רשמי: https://www.scarcity.company/ מסמך לבן: https://drive.google.com/file/d/1qULZzQixX72UKqIxYZtU0jzklHaAEOUi/view?usp=drive_link סייר בלוקים: https://bscscan.com/token/0x0d67D1BEC77E562A73A65eEf5ED92aC46744671C קנה SCARCITYעכשיו!

SCARCITY (SCARCITY) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור SCARCITY (SCARCITY), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 ההיצע הכולל: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B אספקה במחזור: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (שווי מדולל מלא): $ 894.00M $ 894.00M $ 894.00M שיא כל הזמנים: $ 1 $ 1 $ 1 שפל כל הזמנים: $ 0.06423605479564126 $ 0.06423605479564126 $ 0.06423605479564126 מחיר נוכחי: $ 0.0894 $ 0.0894 $ 0.0894 למידע נוסף על SCARCITY (SCARCITY) מחיר

SCARCITY (SCARCITY) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של SCARCITY (SCARCITY) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של SCARCITY אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות SCARCITYהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את SCARCITYטוקניומיקה, חקרו אתSCARCITYהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

איך לקנות SCARCITY מעוניין להוסיף את SCARCITY (SCARCITY) לפורטפוליו שלך? MEXC תומכת בשיטות שונות לרכישת SCARCITY, כולל כרטיסי אשראי, העברות בנקאיות, ומסחר עמית לעמית. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC עושה את רכישת הקריפטו לקלה ובטוחה. למד איך לקנות SCARCITY ב-MEXC עכשיו!

SCARCITY (SCARCITY) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של SCARCITYעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה SCARCITY עכשיו את היסטוריית המחירים!

SCARCITY חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן SCARCITY עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו SCARCITY משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה SCARCITYעכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

