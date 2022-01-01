Allo (RWA) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי Allo (RWA), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

Allo (RWA) מידע Allo is building the world's first exchange for tokenized stocks with 24/7 trading, low fees and instant settlement to democratize investing. Built on blockchain technology, Allo has tokenized $2.2B in RWAs, staked $50M in BTC, and launched a $100M lending facility. אתר רשמי: https://www.allo.xyz/ מסמך לבן: https://docs.allo.xyz/ סייר בלוקים: https://bscscan.com/token/0x9C8B5CA345247396bDfAc0395638ca9045C6586E

Allo (RWA) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור Allo (RWA), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 9.94M $ 9.94M $ 9.94M ההיצע הכולל: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B אספקה במחזור: $ 1.80B $ 1.80B $ 1.80B FDV (שווי מדולל מלא): $ 55.20M $ 55.20M $ 55.20M שיא כל הזמנים: $ 0.01824 $ 0.01824 $ 0.01824 שפל כל הזמנים: $ 0.003076171331168132 $ 0.003076171331168132 $ 0.003076171331168132 מחיר נוכחי: $ 0.00552 $ 0.00552 $ 0.00552 למידע נוסף על Allo (RWA) מחיר

Allo (RWA) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של Allo (RWA) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של RWA אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות RWAהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את RWAטוקניומיקה, חקרו אתRWAהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

