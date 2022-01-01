ROGIN.AI (ROG) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי ROGIN.AI (ROG), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

ROGIN.AI (ROG) מידע To train traders to prioritize risk mitigation in our Metaverse sandbox. To enable global users to have a sound investment mindset with collective intelligence strategies. To protect Intellectual Property with ownership of every certified strategy through NFTs. אתר רשמי: https://rogin.ai מסמך לבן: https://rogin.ai/ROGin_AI_Whitepaper_V2.3.2_EN.pdf סייר בלוקים: https://etherscan.io/token/0x5d43b66da68706d39f6c97f7f1415615672b446b קנה ROGעכשיו!

ROGIN.AI (ROG) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור ROGIN.AI (ROG), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 14.26M $ 14.26M $ 14.26M ההיצע הכולל: $ 200.00M $ 200.00M $ 200.00M אספקה במחזור: $ 66.99M $ 66.99M $ 66.99M FDV (שווי מדולל מלא): $ 42.56M $ 42.56M $ 42.56M שיא כל הזמנים: $ 30 $ 30 $ 30 שפל כל הזמנים: $ 0.1328107600152995 $ 0.1328107600152995 $ 0.1328107600152995 מחיר נוכחי: $ 0.2128 $ 0.2128 $ 0.2128 למידע נוסף על ROGIN.AI (ROG) מחיר

ROGIN.AI (ROG) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של ROGIN.AI (ROG) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של ROG אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות ROGהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את ROGטוקניומיקה, חקרו אתROGהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

איך לקנות ROG מעוניין להוסיף את ROGIN.AI (ROG) לפורטפוליו שלך? MEXC תומכת בשיטות שונות לרכישת ROG, כולל כרטיסי אשראי, העברות בנקאיות, ומסחר עמית לעמית. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC עושה את רכישת הקריפטו לקלה ובטוחה. למד איך לקנות ROG ב-MEXC עכשיו!

ROGIN.AI (ROG) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של ROGעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה ROG עכשיו את היסטוריית המחירים!

ROG חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן ROG עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו ROG משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה ROGעכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

