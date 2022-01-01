Ribus (RIB) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי Ribus (RIB), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

Ribus (RIB) מידע Ribus's Real Estate Superapp project is a revolutionary platform that integrates the real estate market with blockchain and NFT technology, aiming to redefine how we interact with property and real estate investments. Focused on innovation, transparency, and security, the super app offers a unique experience in property ownership and investment, enabling the acquisition of property and timeshare NFTs, as well as participation in real ventures. With integrated real estate services, they provide smooth and efficient transactions, along with opportunities for passive income through tokens derived from real estate receivables. Their commitment is to democratize access to real estate investment, making it accessible to a wider audience, and providing an innovative and stable means for value growth in the cryptocurrency universe. אתר רשמי: http://ribus.io מסמך לבן: https://whitepaper.ribus.com.br/v1 סייר בלוקים: https://polygonscan.com/token/0x3af2dd7b91d8faceccc26d21a065267817213d37

Ribus (RIB) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור Ribus (RIB), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 ההיצע הכולל: $ 295.51M $ 295.51M $ 295.51M אספקה במחזור: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (שווי מדולל מלא): $ 1.93M $ 1.93M $ 1.93M שיא כל הזמנים: $ 0.0895 $ 0.0895 $ 0.0895 שפל כל הזמנים: $ 0.004159623286186239 $ 0.004159623286186239 $ 0.004159623286186239 מחיר נוכחי: $ 0.006434 $ 0.006434 $ 0.006434 למידע נוסף על Ribus (RIB) מחיר

Ribus (RIB) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של Ribus (RIB) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של RIB אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות RIBהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את RIBטוקניומיקה, חקרו אתRIBהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

איך לקנות RIB מעוניין להוסיף את Ribus (RIB) לפורטפוליו שלך?

Ribus (RIB) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של RIBעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה RIB עכשיו את היסטוריית המחירים!

RIB חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן RIB עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו RIB משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה RIBעכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

