QORPO (QORPO) מידע QORPO World brings accessible Web3 innovations to Web2 gamers and simplifies blockchain for everyday players. אתר רשמי: https://qorpo.world/ מסמך לבן: https://qorpo-world.gitbook.io/qorpo-world סייר בלוקים: https://etherscan.io/token/0x22514ffb0d7232a56f0c24090e7b68f179faa940 קנה QORPOעכשיו!

QORPO (QORPO) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור QORPO (QORPO), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 5.55M $ 5.55M $ 5.55M ההיצע הכולל: $ 749.42M $ 749.42M $ 749.42M אספקה במחזור: $ 393.77M $ 393.77M $ 393.77M FDV (שווי מדולל מלא): $ 10.57M $ 10.57M $ 10.57M שיא כל הזמנים: $ 1.3188 $ 1.3188 $ 1.3188 שפל כל הזמנים: $ 0.00803534133560174 $ 0.00803534133560174 $ 0.00803534133560174 מחיר נוכחי: $ 0.01409 $ 0.01409 $ 0.01409 למידע נוסף על QORPO (QORPO) מחיר

QORPO (QORPO) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של QORPO (QORPO) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של QORPO אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות QORPOהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את QORPOטוקניומיקה, חקרו אתQORPOהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

איך לקנות QORPO מעוניין להוסיף את QORPO (QORPO) לפורטפוליו שלך? MEXC תומכת בשיטות שונות לרכישת QORPO, כולל כרטיסי אשראי, העברות בנקאיות, ומסחר עמית לעמית. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC עושה את רכישת הקריפטו לקלה ובטוחה. למד איך לקנות QORPO ב-MEXC עכשיו!

QORPO (QORPO) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של QORPOעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה QORPO עכשיו את היסטוריית המחירים!

QORPO חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן QORPO עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו QORPO משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה QORPOעכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

