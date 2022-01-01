PLAYZAP (PZP) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי PLAYZAP (PZP), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

PLAYZAP (PZP) מידע PlayZap Game is a skill-based competitive gaming platform focused on mainstream causal gamers on mobile. Platform is built on blockchain technology with a sustainable token economy and powered by native $PZP token. With 1.3M+ active wallets, 3M+ onchain transaction, playzap is leading mobile focused gamefi platform. אתר רשמי: https://www.playzap.games/ מסמך לבן: https://whitepaper.playzap.games/wp/introduction/welcome סייר בלוקים: https://solscan.io/token/ADVgDMbbn6LZTdo84UDAgCUew2JMMHe6BnH3KNN3qiLb קנה PZPעכשיו!

PLAYZAP (PZP) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור PLAYZAP (PZP), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 823.26K $ 823.26K $ 823.26K ההיצע הכולל: $ 144.90M $ 144.90M $ 144.90M אספקה במחזור: $ 85.85M $ 85.85M $ 85.85M FDV (שווי מדולל מלא): $ 1.44M $ 1.44M $ 1.44M שיא כל הזמנים: $ 0.1221 $ 0.1221 $ 0.1221 שפל כל הזמנים: $ 0.005804200578816588 $ 0.005804200578816588 $ 0.005804200578816588 מחיר נוכחי: $ 0.00959 $ 0.00959 $ 0.00959 למידע נוסף על PLAYZAP (PZP) מחיר

PLAYZAP (PZP) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של PLAYZAP (PZP) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של PZP אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות PZPהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את PZPטוקניומיקה, חקרו אתPZPהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

PLAYZAP (PZP) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של PZPעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה PZP עכשיו את היסטוריית המחירים!

