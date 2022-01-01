Purr (PURR) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי Purr (PURR), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

Purr (PURR) מידע אתר רשמי: https://app.hyperliquid.xyz/trade/PURR/USDC סייר בלוקים: https://app.hyperliquid.xyz/explorer/token/0xc1fb593aeffbeb02f85e0308e9956a90 קנה PURRעכשיו!

Purr (PURR) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור Purr (PURR), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 ההיצע הכולל: $ 598.17M $ 598.17M $ 598.17M אספקה במחזור: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (שווי מדולל מלא): $ 171.10M $ 171.10M $ 171.10M שיא כל הזמנים: $ 0.348 $ 0.348 $ 0.348 שפל כל הזמנים: $ 0.06048517707116241 $ 0.06048517707116241 $ 0.06048517707116241 מחיר נוכחי: $ 0.1711 $ 0.1711 $ 0.1711 למידע נוסף על Purr (PURR) מחיר

Purr (PURR) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של Purr (PURR) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של PURR אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות PURRהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את PURRטוקניומיקה, חקרו אתPURRהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

איך לקנות PURR מעוניין להוסיף את Purr (PURR) לפורטפוליו שלך? MEXC תומכת בשיטות שונות לרכישת PURR, כולל כרטיסי אשראי, העברות בנקאיות, ומסחר עמית לעמית. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC עושה את רכישת הקריפטו לקלה ובטוחה. למד איך לקנות PURR ב-MEXC עכשיו!

Purr (PURR) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של PURRעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה PURR עכשיו את היסטוריית המחירים!

PURR חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן PURR עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו PURR משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה PURRעכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

