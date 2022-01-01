BobaCat (PSPS) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי BobaCat (PSPS), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

BobaCat (PSPS) מידע BobaCat, inspired by Billy Marcus's cat Boba, is a meme token on the Ethereum blockchain with the symbol $PSPS. It mixes fun meme culture with a serious goal of helping animal welfare and pet shelters. By using crypto for good, BobaCat is setting an example in the community on how to support important causes. אתר רשמי: https://www.bobacat.io/ מסמך לבן: https://bobacat.gitbook.io/docs/ סייר בלוקים: https://etherscan.io/token/0x03049b395147713ae53c0617093675b4b86dde78 קנה PSPSעכשיו!

BobaCat (PSPS) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור BobaCat (PSPS), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 2.31M $ 2.31M $ 2.31M ההיצע הכולל: $ 577.17M $ 577.17M $ 577.17M אספקה במחזור: $ 577.17M $ 577.17M $ 577.17M FDV (שווי מדולל מלא): $ 4.01M $ 4.01M $ 4.01M שיא כל הזמנים: $ 0.09789 $ 0.09789 $ 0.09789 שפל כל הזמנים: $ 0.00017406913220778 $ 0.00017406913220778 $ 0.00017406913220778 מחיר נוכחי: $ 0.00401 $ 0.00401 $ 0.00401 למידע נוסף על BobaCat (PSPS) מחיר

BobaCat (PSPS) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של BobaCat (PSPS) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של PSPS אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות PSPSהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את PSPSטוקניומיקה, חקרו אתPSPSהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

איך לקנות PSPS מעוניין להוסיף את BobaCat (PSPS) לפורטפוליו שלך? MEXC תומכת בשיטות שונות לרכישת PSPS, כולל כרטיסי אשראי, העברות בנקאיות, ומסחר עמית לעמית. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC עושה את רכישת הקריפטו לקלה ובטוחה. למד איך לקנות PSPS ב-MEXC עכשיו!

BobaCat (PSPS) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של PSPSעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה PSPS עכשיו את היסטוריית המחירים!

PSPS חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן PSPS עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו PSPS משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה PSPSעכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

