Phoenic (PNIC) מידע Phoenic Token is a cryptocurrency designed for secure, fast, and low-cost transactions. It operates on a decentralized, non-custodial framework, allowing users full control over their assets without third-party interference. This token is integrated into various platforms and applications, enhancing its utility for real-world financial interactions. אתר רשמי: https://phoenictoken.com/ מסמך לבן: https://phoenictoken.com/whitepaper סייר בלוקים: https://avascan.info/blockchain/c/address/0x4f3c5c53279536ffcfe8bcafb78e612e933d53c6/transactions קנה PNICעכשיו!

Phoenic (PNIC) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור Phoenic (PNIC), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 576.65K $ 576.65K $ 576.65K ההיצע הכולל: $ 5.56B $ 5.56B $ 5.56B אספקה במחזור: $ 254.37M $ 254.37M $ 254.37M FDV (שווי מדולל מלא): $ 12.59M $ 12.59M $ 12.59M שיא כל הזמנים: $ 0.3799 $ 0.3799 $ 0.3799 שפל כל הזמנים: $ 0.000283492125889431 $ 0.000283492125889431 $ 0.000283492125889431 מחיר נוכחי: $ 0.002267 $ 0.002267 $ 0.002267 למידע נוסף על Phoenic (PNIC) מחיר

Phoenic (PNIC) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של Phoenic (PNIC) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של PNIC אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות PNICהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את PNICטוקניומיקה, חקרו אתPNICהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

איך לקנות PNIC מעוניין להוסיף את Phoenic (PNIC) לפורטפוליו שלך? MEXC תומכת בשיטות שונות לרכישת PNIC, כולל כרטיסי אשראי, העברות בנקאיות, ומסחר עמית לעמית. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC עושה את רכישת הקריפטו לקלה ובטוחה. למד איך לקנות PNIC ב-MEXC עכשיו!

Phoenic (PNIC) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של PNICעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה PNIC עכשיו את היסטוריית המחירים!

PNIC חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן PNIC עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו PNIC משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה PNICעכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

