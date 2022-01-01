Pixelverse (PIXFI) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי Pixelverse (PIXFI), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

Pixelverse (PIXFI) מידע Pixelverse features a cyberpunk-themed game available on both Telegram and web browsers. The platform boasts 50M players and over 12M social media followers.Featuring a diverse array of games with RPG elements and real-time PvP battles, Pixelverse has attracted over 500K online players ready to battle on PixelTap. The platform also showcases notable projects such as ""Huxley"" by Ben Mauro, an art director renowned for his work on Call of Duty, Halo, and Metal Gear. אתר רשמי: https://pixelverse.xyz מסמך לבן: https://docs.pixelverse.xyz סייר בלוקים: https://app.nansen.ai/token-god-mode?chain=ethereum&tab=transactions&tokenAddress=0xd795eb12034C2b77d787a22292c26fab5f5C70Aa קנה PIXFIעכשיו!

Pixelverse (PIXFI) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור Pixelverse (PIXFI), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 1.05M $ 1.05M $ 1.05M ההיצע הכולל: $ 5.00B $ 5.00B $ 5.00B אספקה במחזור: $ 2.87B $ 2.87B $ 2.87B FDV (שווי מדולל מלא): $ 1.83M $ 1.83M $ 1.83M שיא כל הזמנים: $ 0.09945 $ 0.09945 $ 0.09945 שפל כל הזמנים: $ 0.000343206723570558 $ 0.000343206723570558 $ 0.000343206723570558 מחיר נוכחי: $ 0.0003664 $ 0.0003664 $ 0.0003664 למידע נוסף על Pixelverse (PIXFI) מחיר

Pixelverse (PIXFI) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של Pixelverse (PIXFI) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של PIXFI אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות PIXFIהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את PIXFIטוקניומיקה, חקרו אתPIXFIהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

איך לקנות PIXFI מעוניין להוסיף את Pixelverse (PIXFI) לפורטפוליו שלך? MEXC תומכת בשיטות שונות לרכישת PIXFI, כולל כרטיסי אשראי, העברות בנקאיות, ומסחר עמית לעמית. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC עושה את רכישת הקריפטו לקלה ובטוחה. למד איך לקנות PIXFI ב-MEXC עכשיו!

Pixelverse (PIXFI) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של PIXFIעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה PIXFI עכשיו את היסטוריית המחירים!

PIXFI חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן PIXFI עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו PIXFI משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה PIXFIעכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

