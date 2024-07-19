PIXFI

Pixelverse features a cyberpunk-themed game available on both Telegram and web browsers. The platform boasts 50M players and over 12M social media followers.Featuring a diverse array of games with RPG elements and real-time PvP battles, Pixelverse has attracted over 500K online players ready to battle on PixelTap. The platform also showcases notable projects such as ""Huxley"" by Ben Mauro, an art director renowned for his work on Call of Duty, Halo, and Metal Gear.

שֵׁםPIXFI

דירוגNo.2115

שווי שוק$0.00

שווי שוק מדולל לחלוטין$0.00

נתח שוק%

נפח מסחר/שווי שוק (24 שעות)0.05%

אספקת מחזור2,888,137,104.5641575

מקסימום היצע5,000,000,000

אספקה כוללת5,000,000,000

שיעור מחזור0.5776%

תאריך הנפקה--

המחיר שבו הנכס הונפק לראשונה--

שיא כל הזמנים0.0976972121400039,2024-07-19

המחיר הנמוך ביותר0.000340195291860868,2025-09-02

בלוקצ'יין ציבוריETH

מגזר

מדיה חברתית

