Pikaboss (PIKABOSS) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי Pikaboss (PIKABOSS), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת.

Pikaboss (PIKABOSS) מידע Pikaboss is tired of watching everyone degenerating with the endless derivative DoggyFroggy coins. Dogs and frogs have had their day. It’s time for the most parodiable creature in the world to take his reign as king of the memes.Pikaboss is here to give memecoins some parody. Launched stealth with no blacklists, no free tokens, no presale, zero taxes, 100% Liquidity Pooled, LP Burnt and Contract Renounced, PIKA is a coin for the people, forever. Fueled by pure Pika Power, let PIKA show you the way. אתר רשמי: https://www.pikaboss.vip מסמך לבן: https://pikaboss.vip/ סייר בלוקים: https://etherscan.io/token/0xa9d54f37ebb99f83b603cc95fc1a5f3907aaccfd קנה PIKABOSSעכשיו!

Pikaboss (PIKABOSS) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור Pikaboss (PIKABOSS), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 22.79M $ 22.79M $ 22.79M ההיצע הכולל: $ 420.69T $ 420.69T $ 420.69T אספקה במחזור: $ 420.69T $ 420.69T $ 420.69T FDV (שווי מדולל מלא): $ 22.79M $ 22.79M $ 22.79M שיא כל הזמנים: $ 0.0000003 $ 0.0000003 $ 0.0000003 שפל כל הזמנים: $ 0.000000000004630634 $ 0.000000000004630634 $ 0.000000000004630634 מחיר נוכחי: $ 0.00000005418 $ 0.00000005418 $ 0.00000005418 למידע נוסף על Pikaboss (PIKABOSS) מחיר

Pikaboss (PIKABOSS) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של Pikaboss (PIKABOSS) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של PIKABOSS אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות PIKABOSSהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את PIKABOSSטוקניומיקה, חקרו אתPIKABOSSהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

איך לקנות PIKABOSS מעוניין להוסיף את Pikaboss (PIKABOSS) לפורטפוליו שלך? MEXC תומכת בשיטות שונות לרכישת PIKABOSS, כולל כרטיסי אשראי, העברות בנקאיות, ומסחר עמית לעמית. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC עושה את רכישת הקריפטו לקלה ובטוחה. למד איך לקנות PIKABOSS ב-MEXC עכשיו!

Pikaboss (PIKABOSS) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של PIKABOSSעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה PIKABOSS עכשיו את היסטוריית המחירים!

PIKABOSS חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן PIKABOSS עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו PIKABOSS משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה PIKABOSSעכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

