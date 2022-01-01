Phil (PHIL) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי Phil (PHIL), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

Phil (PHIL) מידע Phil Token ($PHIL) is a community-driven memecoin focused on trust and collaboration. Created by an experienced developer, $PHIL aims to bring more transparency and secure partnerships in the memecoin space. The goal is to unite the top 50 memecoins and build a stronger, more connected crypto community. אתר רשמי: https://www.philtoken.com סייר בלוקים: https://etherscan.io/token/0xc328a59e7321747aebbc49fd28d1b32c1af8d3b2 קנה PHILעכשיו!

Phil (PHIL) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור Phil (PHIL), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 2.23M $ 2.23M $ 2.23M ההיצע הכולל: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B אספקה במחזור: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (שווי מדולל מלא): $ 2.23M $ 2.23M $ 2.23M שיא כל הזמנים: $ 0.08 $ 0.08 $ 0.08 שפל כל הזמנים: $ 0.00137133903418076 $ 0.00137133903418076 $ 0.00137133903418076 מחיר נוכחי: $ 0.002225 $ 0.002225 $ 0.002225 למידע נוסף על Phil (PHIL) מחיר

Phil (PHIL) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של Phil (PHIL) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של PHIL אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות PHILהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את PHILטוקניומיקה, חקרו אתPHILהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

Phil (PHIL) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של PHILעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה PHIL עכשיו את היסטוריית המחירים!

PHIL חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן PHIL עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו PHIL משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה PHILעכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

