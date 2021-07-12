OpenOcean (OOE) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי OpenOcean (OOE), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

OpenOcean (OOE) מידע OpenOcean is the DeFi & CeFi full aggregator. OpenOcean finds the best price, no additional fees, and lowest slippage for traders on aggregated DeFi and CeFi by applying a deeply optimized intelligent routing algorithm. Besides the aggregation of swaps, OpenOcean will continue to aggregate derivative, yield, lending, and insurance products and launch its own combined margin products and intelligent wealth management service. אתר רשמי: https://openocean.finance/ מסמך לבן: https://docs.openocean.finance/ סייר בלוקים: https://bscscan.com/address/0x8ea5219a16c2dbf1d6335a6aa0c6bd45c50347c5

OpenOcean (OOE) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור OpenOcean (OOE), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 ההיצע הכולל: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B אספקה במחזור: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (שווי מדולל מלא): $ 3.79M $ 3.79M $ 3.79M שיא כל הזמנים: $ 1.0601 $ 1.0601 $ 1.0601 שפל כל הזמנים: $ 0.00296126157310746 $ 0.00296126157310746 $ 0.00296126157310746 מחיר נוכחי: $ 0.00379 $ 0.00379 $ 0.00379 למידע נוסף על OpenOcean (OOE) מחיר

OpenOcean (OOE) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של OpenOcean (OOE) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של OOE אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות OOEהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את OOEטוקניומיקה, חקרו אתOOEהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

איך לקנות OOE מעוניין להוסיף את OpenOcean (OOE) לפורטפוליו שלך? MEXC תומכת בשיטות שונות לרכישת OOE, כולל כרטיסי אשראי, העברות בנקאיות, ומסחר עמית לעמית. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC עושה את רכישת הקריפטו לקלה ובטוחה.

OpenOcean (OOE) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של OOEעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה OOE עכשיו את היסטוריית המחירים!

OOE חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן OOE עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו OOE משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה OOEעכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

