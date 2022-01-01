OMAX (OMAX) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי OMAX (OMAX), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

OMAX (OMAX) מידע OMAX Coin relies on a system of PoS consensus that can support short block time and lower fees. The most bonded validator candidates of staking will become validators and produce blocks. The double sign detection and other slashing logic guarantee security, stability, and chain finality.The OMAX Coin also supports EVM-compatible smart contracts and protocols. This is the native and only usable currency in the OMAX ecosystem. אתר רשמי: https://omaxcoin.com/ מסמך לבן: https://omaxcoin.com/Whitepaper/OMAX_Whitepaper.pdf סייר בלוקים: https://omaxray.com/ קנה OMAXעכשיו!

OMAX (OMAX) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור OMAX (OMAX), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 1.68M $ 1.68M $ 1.68M ההיצע הכולל: $ 9.00B $ 9.00B $ 9.00B אספקה במחזור: $ 8.67B $ 8.67B $ 8.67B FDV (שווי מדולל מלא): $ 1.75M $ 1.75M $ 1.75M שיא כל הזמנים: $ 0.005025 $ 0.005025 $ 0.005025 שפל כל הזמנים: $ 0.00017338240522691 $ 0.00017338240522691 $ 0.00017338240522691 מחיר נוכחי: $ 0.000194 $ 0.000194 $ 0.000194 למידע נוסף על OMAX (OMAX) מחיר

OMAX (OMAX) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של OMAX (OMAX) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של OMAX אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות OMAXהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את OMAXטוקניומיקה, חקרו אתOMAXהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

איך לקנות OMAX מעוניין להוסיף את OMAX (OMAX) לפורטפוליו שלך? MEXC תומכת בשיטות שונות לרכישת OMAX, כולל כרטיסי אשראי, העברות בנקאיות, ומסחר עמית לעמית. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC עושה את רכישת הקריפטו לקלה ובטוחה. למד איך לקנות OMAX ב-MEXC עכשיו!

OMAX (OMAX) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של OMAXעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה OMAX עכשיו את היסטוריית המחירים!

OMAX חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן OMAX עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו OMAX משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה OMAXעכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

